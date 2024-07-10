Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що варто зробити

У цей час енергія зростає, що робить його ідеальним для початку нових проєктів, закладання основ для майбутніх досягнень та роботи над особистісним розвитком.

Період зростального Місяця від 7 до 20 липня 2024 року є сприятливим для багатьох справ та починань.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про те, що варто зробити у період зростального Місяця, від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось декілька рекомендацій, що варто зробити в цей час:

1. Початок нових проєктів та справ

Запуск бізнесу чи нових проєктів : це ідеальний час для початку нового бізнесу, проєкту або впровадження ідей.

: це ідеальний час для початку нового бізнесу, проєкту або впровадження ідей. Розвиток чинних проєктів: зосередьтеся на розширенні та вдосконаленні поточних ініціатив.

2. Залучення фінансового благополуччя

Інвестування : спробуйте інвестувати в перспективні проєкти або активи.

: спробуйте інвестувати в перспективні проєкти або активи. Планування бюджету: розробіть детальний план витрат та заощаджень.

3. Особистісний розвиток і самовдосконалення

Навчання : запишіться на курси або тренінги, які допоможуть вам розвинути нові навички.

: запишіться на курси або тренінги, які допоможуть вам розвинути нові навички. Читання: читайте книги, які сприятимуть вашому особистісному зростанню.

4. Здоров'я і добробут

Фізична активність : почніть новий комплекс вправ або займіться спортом.

: почніть новий комплекс вправ або займіться спортом. Здорове харчування: внесіть зміни у свій раціон, щоб він став більш збалансованим та корисним.

5. Взаємини і соціальні контакти

Зустрічі та знайомства : організуйте зустрічі з друзями або знайомтеся з новими людьми.

: організуйте зустрічі з друзями або знайомтеся з новими людьми. Поліпшення стосунків: працюйте над поліпшенням чинних взаємин, висловлюйте подяку та любов.

6. Дім та родина

Домашні справи : розпочніть ремонт, зробіть генеральне прибирання або реорганізуйте простір.

: розпочніть ремонт, зробіть генеральне прибирання або реорганізуйте простір. Сімейні заходи: проведіть час з родиною, організуйте сімейний відпочинок або спільні заходи.

7. Творчість і самовираження

Творчі проєкти : займіться творчістю – малюйте, пишіть, створюйте музику або займайтеся ремеслами.

: займіться творчістю – малюйте, пишіть, створюйте музику або займайтеся ремеслами. Хобі: розвивайте свої захоплення та знайдіть нові джерела натхнення.

8. Духовний розвиток

Медитація і йога : впровадьте у своє життя практики медитації та йоги для внутрішньої гармонії.

: впровадьте у своє життя практики медитації та йоги для внутрішньої гармонії. Ритуали і обряди: виконуйте ритуали, які допоможуть залучити позитивну енергію та налаштуватися на успіх.

9. Планування і визначення цілей

Планування майбутнього : сформулюйте свої цілі та розробіть детальний план їхнього досягнення.

: сформулюйте свої цілі та розробіть детальний план їхнього досягнення. Щоденник успіху: ведіть щоденник, де будете записувати свої досягнення та плани.

Зростальний Місяць — це час для активних дій, нових починань та втілення планів у життя. Використовуйте цей період максимально ефективно для досягнення гармонії і благополуччя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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