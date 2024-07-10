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Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що варто зробити

Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що варто зробити

Це також сприятливий час для залучення позитивних змін у життя, оскільки зростання Місяця символізує розширення можливостей та реалізацію потенціалу. / Фото: ТСН.ua

У цей час енергія зростає, що робить його ідеальним для початку нових проєктів, закладання основ для майбутніх досягнень та роботи над особистісним розвитком.

Період зростального Місяця від 7 до 20 липня 2024 року є сприятливим для багатьох справ та починань.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про те, що варто зробити у період зростального Місяця, від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось декілька рекомендацій, що варто зробити в цей час:

1. Початок нових проєктів та справ

  • Запуск бізнесу чи нових проєктів: це ідеальний час для початку нового бізнесу, проєкту або впровадження ідей.
  • Розвиток чинних проєктів: зосередьтеся на розширенні та вдосконаленні поточних ініціатив.

2. Залучення фінансового благополуччя

  • Інвестування: спробуйте інвестувати в перспективні проєкти або активи.
  • Планування бюджету: розробіть детальний план витрат та заощаджень.

3. Особистісний розвиток і самовдосконалення

  • Навчання: запишіться на курси або тренінги, які допоможуть вам розвинути нові навички.
  • Читання: читайте книги, які сприятимуть вашому особистісному зростанню.

4. Здоров'я і добробут

  • Фізична активність: почніть новий комплекс вправ або займіться спортом.
  • Здорове харчування: внесіть зміни у свій раціон, щоб він став більш збалансованим та корисним.

5. Взаємини і соціальні контакти

  • Зустрічі та знайомства: організуйте зустрічі з друзями або знайомтеся з новими людьми.
  • Поліпшення стосунків: працюйте над поліпшенням чинних взаємин, висловлюйте подяку та любов.

6. Дім та родина

  • Домашні справи: розпочніть ремонт, зробіть генеральне прибирання або реорганізуйте простір.
  • Сімейні заходи: проведіть час з родиною, організуйте сімейний відпочинок або спільні заходи.

7. Творчість і самовираження

  • Творчі проєкти: займіться творчістю – малюйте, пишіть, створюйте музику або займайтеся ремеслами.
  • Хобі: розвивайте свої захоплення та знайдіть нові джерела натхнення.

8. Духовний розвиток

  • Медитація і йога: впровадьте у своє життя практики медитації та йоги для внутрішньої гармонії.
  • Ритуали і обряди: виконуйте ритуали, які допоможуть залучити позитивну енергію та налаштуватися на успіх.

9. Планування і визначення цілей

  • Планування майбутнього: сформулюйте свої цілі та розробіть детальний план їхнього досягнення.
  • Щоденник успіху: ведіть щоденник, де будете записувати свої досягнення та плани.

Зростальний Місяць — це час для активних дій, нових починань та втілення планів у життя. Використовуйте цей період максимально ефективно для досягнення гармонії і благополуччя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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