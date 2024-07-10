Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: три езотеричні обряди для внутрішнього росту

Під час зростального Місяця багато людей займаються саморозвитком і реалізацією нових ідей.

Під час зростального Місяця з 7 по 20 липня 2024 року можна провести кілька езотеричних обрядів для внутрішнього росту та самовдосконалення.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про ритуали та обряди щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось три ефективних обряди, які допоможуть вам у цьому процесі:

1. Обряд очищення та налаштування енергії

Матеріали:

Свічка білого кольору

Палички для паління (сандал або шавлія)

Кристал гірського кришталю

Обряд:

Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не буде турбувати. Запаліть свічку та палички для паління. Сядьте в зручній позі, тримаючи кристал у руках. Закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб заспокоїтися. Візуалізуйте, як біле світло оточує вас і очищає від усіх негативних енергій. Промовте афірмацію: "Я очищаюся від усього негативного і відкриваюся для позитивних змін і внутрішнього росту." Проведіть в такому стані кілька хвилин, зосереджуючись на своїх відчуттях і енергіях.

2. Обряд залучення внутрішньої сили та впевненості

Матеріали:

Червона або помаранчева свічка

Ефірна олія лаванди або розмарину

Аркуш паперу і ручка

Обряд:

Запаліть свічку і нанесіть кілька крапель ефірної олії на руки. Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому свої цілі та бажання щодо особистісного росту і впевненості. Сядьте в зручній позі і потримайте папір з написаними цілями в руках. Закрийте очі і візуалізуйте, як червоне або помаранчеве світло наповнює ваше тіло, надаючи вам силу і впевненість. Промовте афірмацію: "Я сильний, впевнений і здатен досягати всіх своїх цілей." Збережіть папір з написаними цілями в безпечному місці.

3. Обряд гармонізації та внутрішнього миру

Матеріали:

Синя або фіолетова свічка

Кристал аметисту або лазуриту

Спокійна музика або звуки природи

Обряд:

Запаліть свічку і тримайте кристал у руках. Увімкніть спокійну музику або звуки природи, щоб створити розслаблюючу атмосферу. Сядьте в зручній позі, закрийте очі і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Візуалізуйте, як синє або фіолетове світло оточує вас, наповнюючи гармонією і внутрішнім миром. Промовте афірмацію: "Я в гармонії зі своїм внутрішнім світом, мій розум і серце сповнені спокоєм." Проведіть у такому стані 10-15 хвилин, зосереджуючись на своїх відчуттях і енергіях.

Ці обряди допоможуть вам налаштуватися на внутрішній ріст, гармонію і самовдосконалення під час зростального Місяця. Використовуйте цей час для покращення свого духовного стану і досягнення гармонії у житті.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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