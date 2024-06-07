Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: що не варто робити з погляду езотерики

Під час зростального Місяця є низка певних обмежень.
З погляду езотерики, зростальний Місяць вважається сприятливим часом для багатьох починань і дій. Однак є деякі речі, які не рекомендується робити під час цієї фази місячного циклу:
- Закінчення важливих справ та проєктів: уникайте завершення великих проєктів або довгострокових зобов'язань, оскільки енергія зростального Місяця більше спрямована на початок і розвиток, а не на завершення.
- Хірургічні операції: хоча це суто медична порада і завжди слід керуватися рекомендаціями лікаря, деякі езотерики вважають, що хірургічні втручання під час зростального Місяця можуть призвести до довшого періоду загоєння і більшого ризику ускладнень.
- Вирішення конфліктів: у цей період краще уникати серйозних суперечок або спроб вирішити складні конфлікти, оскільки зростальна енергія може підсилити емоції та зробити розв'язання проблеми складнішим.
- Стрижка волосся: вважається, що стрижка під час зростального Місяця може призвести до швидшого відростання волосся, що може бути небажаним для тих, хто хоче зберегти нову зачіску на довший період.
- Прибирання та позбавлення від зайвого: хоча це не є категорично забороненим, деякі езотерики вважають, що прибирання та позбавлення від старих речей краще проводити під час спадного Місяця, коли енергія спрямована на зменшення і очищення.
- Запуск важливих фінансових проєктів: великі фінансові ризики можуть бути небажаними, оскільки зростальний Місяць не гарантує стабільності. Краще починати нові фінансові проєкти на більш стабільній фазі.
- Підписання важливих угод: якщо можливо, варто відкласти підписання важливих контрактів або угод до більш стабільного періоду, оскільки зростальний Місяць може впливати на зміни і нестабільність.
Ці рекомендації базуються на езотеричних віруваннях і можуть варіюватися залежно від конкретних традицій або індивідуальних переконань. Важливо пам'ятати, що наукових підтверджень впливу фаз Місяця на такі аспекти життя немає, і варто використовувати ці поради в поєднанні з розумними та раціональними рішеннями.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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