Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: що варто зробити

Зростальний Місяць (також відомий як "Місяць, що зростає") — це фаза Місяця, яка настає після молодика і триває до повного Місяця. Під час зростального Місяця освітлена частина Місяця, видима із Землі, поступово збільшується. Цей період триває приблизно два тижні.

Зростальний Місяць вважається сприятливим періодом для багатьох починань та дій. Ось кілька речей, які варто зробити в цей час:

Планування та початок нових проєктів : це гарний час для започаткування нових проєктів як у професійній, так і в особистій сфері.

: це гарний час для започаткування нових проєктів як у професійній, так і в особистій сфері. Робота над особистими цілями : зростальний Місяць підтримує розвиток і зростання, тому варто зосередитися на досягненні своїх цілей, встановлених на початку місячного циклу.

: зростальний Місяць підтримує розвиток і зростання, тому варто зосередитися на досягненні своїх цілей, встановлених на початку місячного циклу. Фінансові інвестиції : якщо плануєте інвестувати гроші, зростальний Місяць може бути сприятливим періодом для цього.

: якщо плануєте інвестувати гроші, зростальний Місяць може бути сприятливим періодом для цього. Здоров'я та фітнес : початок нової дієти, фітнес-програми або будь-яких інших заходів, спрямованих на поліпшення здоров'я, також буде успішним.

: початок нової дієти, фітнес-програми або будь-яких інших заходів, спрямованих на поліпшення здоров'я, також буде успішним. Соціальна активність : це час для встановлення нових знайомств, зустрічей та розвитку стосунків.

: це час для встановлення нових знайомств, зустрічей та розвитку стосунків. Вивчення нового : початок нових курсів, навчання або отримання нових навичок буде сприятливим в цей період.

: початок нових курсів, навчання або отримання нових навичок буде сприятливим в цей період. Творчість : зростальний Місяць сприяє творчим починанням, тому це вдалий час для художників, письменників та інших творчих людей.

: зростальний Місяць сприяє творчим починанням, тому це вдалий час для художників, письменників та інших творчих людей. Садівництво та землеробство : якщо займаєтесь садівництвом, це гарний час для садіння рослин, які дають плоди над землею.

: якщо займаєтесь садівництвом, це гарний час для садіння рослин, які дають плоди над землею. Очищення та прибирання: початок процесу очищення житла або робочого місця від зайвих речей та негативної енергії також буде корисним.

Цей період є сприятливим для будь-яких дій, які мають на меті зростання, розвиток та початок нових етапів у житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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