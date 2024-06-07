Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для збільшення прибутку

Зростальний Місяць вважається сприятливим часом для залучення багатства та фінансового успіху. Ось три езотеричні ритуали, які можна провести під час зростального Місяця для збільшення прибутку:

Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: ритуал з грошовим деревом

Що потрібно:

Грошове дерево (пачулі або інша рослина, асоційована з багатством)

Золоті або зелені стрічки

Дрібні монети

Ритуал:

Під час зростального Місяця візьміть грошове дерево і посадіть його в новий горщик, якщо воно ще не посаджене. Зав'яжіть золоті або зелені стрічки на гілках дерева, візуалізуючи, як ваше багатство зростає. Поставте декілька дрібних монет у горщик з рослиною, промовляючи: "Як це дерево росте і квітне, так і моє багатство зростає і примножується." Доглядайте за рослиною, приділяючи їй увагу та любов, що символізує ваш намір до збільшення фінансового добробуту.

Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: ритуал з грошовим амулетом

Що потрібно:

Зелена свічка

Кілька монет або купюр

Маленький зелений мішечок

Ефірна олія пачулі або кориці

Ритуал:

Під час зростального Місяця запаліть зелену свічку на вівтарі або спеціальному місці. Змастіть монети або купюри ефірною олією пачулі або кориці, промовляючи: "Енергія зростального Місяця, приваблюй багатство і достаток у моє життя." Покладіть змазані монети або купюри в зелений мішечок і зав'яжіть його. Тримайте мішечок при собі або покладіть у своєму гаманці, щоб постійно нагадувати про ваш намір залучити багатство.

Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: ритуал з грошовою водою

Що потрібно:

Чаша з чистою водою

Декілька монет

Зелена свічка

Ефірна олія м'яти або базиліку

Ритуал:

Під час зростального Місяця наповніть чашу чистою водою і покладіть туди декілька монет. Запаліть зелену свічку поруч із чашею. Капніть кілька крапель ефірної олії м'яти або базиліку у воду, промовляючи: "Ця вода заряджається енергією зростального Місяця, притягує багатство та процвітання." Залиште чашу з водою та монетами на підвіконні або в іншому місці, де вона зможе отримувати світло Місяця протягом ночі. Вранці вилийте воду біля входу у ваш будинок або у місці, де ви зберігаєте свої фінанси, візуалізуючи, як багатство входить у ваше життя.

Ці ритуали допоможуть налаштуватися на залучення багатства та достатку у вашому житті, використовуючи енергію зростального Місяця.

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