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Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: важливі прикмети та забобони

Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: важливі прикмети та забобони

Вважається, що рослини, посаджені під час зростального Місяця, ростуть краще і приносять більше плодів / Фото: ТСН.ua

Під час періоду зростального Місяця звернуть увагу на важливі забобони та прикмети.

Зростальний Місяць супроводжується багатьма забобонами та прикметами, які варіюються залежно від культури та традицій.

Ось деякі з найпоширеніших:

Забобони та прикмети під час зростального Місяця:

  1. Посадка рослин:

    • Вважається, що рослини, посаджені під час зростального Місяця, ростуть краще і приносять більше плодів.
    • Особливо це стосується рослин, які дають плоди над землею, наприклад, томатів, огірків та перцю.

  2. Стрижка волосся:

    • Стригти волосся під час зростального Місяця, щоб воно росло швидше і було густішим та здоровішим.
    • Це також вважається сприятливим часом для початку нових косметичних процедур.

  3. Фінансові операції:

    • Забобон говорить, що початок нових фінансових проєктів або інвестицій під час зростального Місяця призведе до успіху та зростання прибутку.
    • Залучення нових можливостей для заробітку також вважається більш вдалим у цей період.

  4. Здоров'я та лікування:

    • Початок нових програм по догляду за здоров'ям, таких як дієти чи фізичні вправи, вважається більш ефективним під час зростального Місяця.
    • Лікування захворювань може бути успішнішим, оскільки організм краще реагує на лікування.

  5. Початок нових справ:

    • Зростальний Місяць є сприятливим часом для започаткування нових проєктів, справ або бізнесу, оскільки вважається, що вони будуть рости і процвітати.

  6. Очищення та прибирання:

    • Хоча прибирання вважається більш вдалим під час спадного Місяця, деякі забобони стверджують, що очищення житла від негативної енергії може бути успішним і під час зростального Місяця.

  7. Весілля та заручини:

    • Багато культур вважають, що весілля або заручини, проведені під час зростального Місяця, принесуть щастя, гармонію та процвітання у шлюбі.

  8. Сни:

    • Сни, побачені під час зростального Місяця, вважаються важливими і пророчими. Вони можуть підказати, як краще діяти в майбутньому.

Народні прикмети:

  1. Якщо під час зростального Місяця йде дощ, це обіцяє хороший врожай.
  2. Побачити зростальний Місяць через праве плече — до успіху і щастя.
  3. Знайти гроші на вулиці під час зростального Місяця — до фінансового процвітання.

Ці забобони та прикмети передаються з покоління в покоління і, хоча вони не мають наукових доказів, багато людей все ще вірять у їхню силу і слідують їм у своєму повсякденному житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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