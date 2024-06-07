Зростальний Місяць 7-21 червня 2024 року: важливі прикмети та забобони

Під час періоду зростального Місяця звернуть увагу на важливі забобони та прикмети.
Зростальний Місяць супроводжується багатьма забобонами та прикметами, які варіюються залежно від культури та традицій.
Ось деякі з найпоширеніших:
Забобони та прикмети під час зростального Місяця:
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Посадка рослин:
- Вважається, що рослини, посаджені під час зростального Місяця, ростуть краще і приносять більше плодів.
- Особливо це стосується рослин, які дають плоди над землею, наприклад, томатів, огірків та перцю.
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Стрижка волосся:
- Стригти волосся під час зростального Місяця, щоб воно росло швидше і було густішим та здоровішим.
- Це також вважається сприятливим часом для початку нових косметичних процедур.
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Фінансові операції:
- Забобон говорить, що початок нових фінансових проєктів або інвестицій під час зростального Місяця призведе до успіху та зростання прибутку.
- Залучення нових можливостей для заробітку також вважається більш вдалим у цей період.
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Здоров'я та лікування:
- Початок нових програм по догляду за здоров'ям, таких як дієти чи фізичні вправи, вважається більш ефективним під час зростального Місяця.
- Лікування захворювань може бути успішнішим, оскільки організм краще реагує на лікування.
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Початок нових справ:
- Зростальний Місяць є сприятливим часом для започаткування нових проєктів, справ або бізнесу, оскільки вважається, що вони будуть рости і процвітати.
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Очищення та прибирання:
- Хоча прибирання вважається більш вдалим під час спадного Місяця, деякі забобони стверджують, що очищення житла від негативної енергії може бути успішним і під час зростального Місяця.
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Весілля та заручини:
- Багато культур вважають, що весілля або заручини, проведені під час зростального Місяця, принесуть щастя, гармонію та процвітання у шлюбі.
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Сни:
- Сни, побачені під час зростального Місяця, вважаються важливими і пророчими. Вони можуть підказати, як краще діяти в майбутньому.
Народні прикмети:
- Якщо під час зростального Місяця йде дощ, це обіцяє хороший врожай.
- Побачити зростальний Місяць через праве плече — до успіху і щастя.
- Знайти гроші на вулиці під час зростального Місяця — до фінансового процвітання.
Ці забобони та прикмети передаються з покоління в покоління і, хоча вони не мають наукових доказів, багато людей все ще вірять у їхню силу і слідують їм у своєму повсякденному житті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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