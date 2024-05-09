Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Багато людей використовують цей час для початку нових проєктів, виконання цілей та втілення мрій у життя.

Забобон з погляду езотерики - це особливе вірування або практика, яка має за собою дивну чи нераціональну силу або енергію.

У контексті езотерики забобони часто пов'язані з ритуалами, прикметами, символами або діями, які вважаються сприятливими або небезпечними з певних енергетичних чи духовних причин.

У цьому світлі зростальний Місяць завжди привертав увагу та викликав цікаві вірування та прикмети. Ось деякі з них:

Стрижка волосся: вважається, що стрижка волосся під час зростання Місяця сприятливо впливає на їх ріст та здоров'я. Тому багато людей обирають цей час для стрижки волосся з метою сприяння його зростанню та густоті. Збільшення сили рослин: існує вірування, що рослини, посіяні під час зростання Місяця, будуть рости сильніше та більш плодовиті. Тому садіння садових культур часто відбувається під час цієї фази Місяця. Позитивна енергія для нових початків: зростальний Місяць часто сприймається як час нових початків і можливостей. Багато людей використовують цей час для початку нових проєктів, виконання цілей та втілення мрій у життя. Покращення самопочуття: деякі вірять, що під час зростання Місяця енергія людей також зростає, що може призводити до поліпшення самопочуття та загального стану здоров'я. Використання кристалів та каменів: Вважається, що носіння каменів, що символізують ріст та розвиток (наприклад, кварц або турмалін), під час зростання Місяця може зміцнити його позитивний вплив на вашу енергію та життєвий шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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