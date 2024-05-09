Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року: що категорично заборонено роботи з погляду езотерики

У езотеричних віруваннях не часто говорять про конкретні заборони, але деякі практиканти вважають, що під час зростального Місяця деякі дії можуть нести менше пожвавлення або навіть негативні наслідки.

Ось деякі можливі обмеження:

Негативні думки і відчуття: Віриться, що під час зростального Місяця енергія підтримує зростання, тому важливо утримувати в собі негативні думки та відчуття, оскільки вони можуть мати більший вплив на ваше середовище.

Додавання "насіння" непозитивних ідей або планів: Під час зростального Місяця, коли енергія зростає, краще уникати посіву "насіння" негативних ідей або планів, які можуть призвести до несприятливих наслідків у майбутньому.

Спілкування зі злими чи токсичними людьми: Згідно з віруваннями, енергія зростання Місяця може підсилити взаємодію між людьми. Тому важливо оберігати себе від спілкування зі злими чи токсичними особами, щоб уникнути впливу їхньої негативної енергії.

Руйнівні дії зі злими намірами: Зростальний Місяць вважається часом підсилення енергії, тому використання цієї енергії для негативних цілей може мати серйозні наслідки для особистості та оточення.

Займатися ризикованими діями або ухвалювати важливі рішення наспіх: Під час зростання Місяця енергія може підвищувати нашу емоційність та підштовхувати нас до ризикованих дій. Уникайте прийняття важливих рішень наспіх та ретельно обмірковуйте свої дії.

Відкладати важливі справи на потім: під час зростання Місяця може бути добре планувати і розпочинати нові проєкти, але не слід відкладати важливі справи на потім, особливо якщо вони вимагають великої уваги та зосередженості.

Ігнорувати свої внутрішні відчуття та інтуїцію: Під час зростання Місяця інтуїція може бути особливо сильною. Слід намагатися слухати свої внутрішні відчуття та інтуїцію і діяти відповідно до них.