Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року: три езотеричні ритуали для розвитку

В астрології зростальний Місяць починається після молодика та триває до повні. Це період, коли Місяць збільшує свою видиму частку на небі. Це також відомо як фаза зростання Місяця.

Зростальний Місяць часто сприймається як час нового початку, зростання, розвитку та позитивного напрямку. Це вважається сприятливим періодом для початку нових проєктів, втілення ідей у життя та розвитку особистості.

Підібрали для вас три езотеричні ритуали, які можна виконати під час зростального Місяця з метою сприяти зростанню та розвитку:

Ритуал "Свічка з намірами": Матеріали: біла свічка, аркуш паперу, ручка, ароматичні олії (опціонально). Кроки: Запаліть свічку та покладіть її перед собою.

Напишіть на аркуші паперу свій намір або мету, якої ви бажаєте досягти.

Уявіть, що ваша енергія та намір переходять на папір.

Покладіть аркуш під свічку і дайте йому згоріти, візуалізуючи, як ваша мета вже досягнута. Ритуал "Заряджання кристалів": Матеріали: ваші улюблені кристали, вода, чаша або прозорий контейнер, повний місячного світла. Кроки: Розмістіть свої кристали у воді в чаші чи контейнері.

Поставте їх надвір, де вони отримають максимальну кількість місячного світла.

Візуалізуйте, як місячне світло проникає в кристали, заряджаючи їх позитивною енергією та потужністю. Ритуал "Символічне сіяння насіння": Матеріали: маленькі предмети, що символізують ваші цілі або мрії, глибока миска з землею. Кроки: Під час повного місячного світла наповніть миску землею.

Розмістіть у мисці символічні предмети, які символізують ваші мрії або цілі.

Уявіть, як ці предмети є насінням вашого майбутнього успіху та розвитку.

Поводіть руками над мискою, уявляючи, як ваша енергія сприяє зростанню та розвитку ваших мрій.

Ці ритуали можуть бути індивідуалізовані відповідно до ваших потреб і вподобань. Важливо віддати себе процесу та відчути з'єднання з енергією зростання Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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