Зростальний Місяць: що робити і чого категорично потрібно уникати

Зростальний Місяць: що робити і чого категорично потрібно уникати

Зростальний Місяць — це ідеальний час для будь-яких починань.

Астрологи виділяють кілька фаз місячного місяця. І кожній із них властива своя енергія. Місяць має особливу силу, і його фази впливають на кожного з нас. У цьому матеріалі ми розповімо вам про зростальний Місяць.

Фази Місяця в астрології

Традиційно розрізняють чотири фази Місяця в астрології:

Молодик.

Зростальний Місяць.

Повня

Щербатий Місяць.

Зростальний Місяць: що це таке

Період від молодика до поні називається часом зростального Місяця. Цей час є сприятливим для людини, тому що в цей період спостерігається акумулювання енергії в організмі. Можна і навіть потрібно присвятити себе плануванню нових справ та поступовому здійсненню задуманих планів.

Зростальний Місяць: як дізнатися на небі

Якщо ви бачите на небі вузький серп, "ріжки" якого спрямовані вліво, то це означає, що почалася перша фаза зростального Місяця. Вона триває з 1 по 7 місячний день. Після молодик начитається розквіт, підіймається настрій, думки стають дедалі оптимістичнішими, а сил стає більше.

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Зростальний Місяць: езотерика

Це ідеальний час для будь-яких починань: заводьте нові знайомства, будуйте плани на місяць, посадіть на дачі квіти, оновіть гардероб. У цей період добре було б щось вирощувати, створювати, удосконалювати. Якщо ви давно хочете купити абонемент у спортзал, — все це потрібно робити на зростальний Місяць. Якщо давно мріяли навчитися малювати чи вивчити іноземну мову, починайте освоювати нове саме у цей період.

Також це ідеальний час для будь-яких починань: заводьте нові знайомства, будуйте плани на місяць. У цей період добре зайнятися тим, чого давно не доходили руки. Зайнятися самовдосконаленням.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

Фаза зростального Місяця — час, коли можна запросто залучити в життя потрібні зміни. У цьому періоді добре позбутися неприємностей і почати шлях до процвітання.

не сумнівайтеся у своїх силах;

довіряйте внутрішнім імпульсам;

не витрачайте час марно;

втілюйте сміливі ідеї у життя;

будьте наполегливими;

будьте обачними;

уникайте промахів;

отримуйте бажане;

налаштуйтеся на оптимізм;

оточіть собі вірними людьми;

наберіться сміливості;

викресліть зі свого життя токсичні особи;

скажіть "ні" маніпуляторам, заздрісникам та недоброзичливцям.

Зростальний Місяць: що категорично заборонено робити

Подорожувати. Займатися спортом. Балакати даремно. Переїдати. Пускати справи на самоплив. Пасти перед ризикованими діловими пропозиціями. Сідати на дієту. Сваритися та лаятися.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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