Зростальний Місяць: що робити і чого категорично потрібно уникати

Зростальний Місяць — це ідеальний час для будь-яких починань.
Астрологи виділяють кілька фаз місячного місяця. І кожній із них властива своя енергія. Місяць має особливу силу, і його фази впливають на кожного з нас. У цьому матеріалі ми розповімо вам про зростальний Місяць.
Фази Місяця в астрології
Традиційно розрізняють чотири фази Місяця в астрології:
- Молодик.
- Зростальний Місяць.
- Повня
- Щербатий Місяць.
Зростальний Місяць: що це таке
Період від молодика до поні називається часом зростального Місяця. Цей час є сприятливим для людини, тому що в цей період спостерігається акумулювання енергії в організмі. Можна і навіть потрібно присвятити себе плануванню нових справ та поступовому здійсненню задуманих планів.
Зростальний Місяць: як дізнатися на небі
Якщо ви бачите на небі вузький серп, "ріжки" якого спрямовані вліво, то це означає, що почалася перша фаза зростального Місяця. Вона триває з 1 по 7 місячний день. Після молодик начитається розквіт, підіймається настрій, думки стають дедалі оптимістичнішими, а сил стає більше.
Зростальний Місяць: езотерика
Це ідеальний час для будь-яких починань: заводьте нові знайомства, будуйте плани на місяць, посадіть на дачі квіти, оновіть гардероб. У цей період добре було б щось вирощувати, створювати, удосконалювати. Якщо ви давно хочете купити абонемент у спортзал, — все це потрібно робити на зростальний Місяць. Якщо давно мріяли навчитися малювати чи вивчити іноземну мову, починайте освоювати нове саме у цей період.
Також це ідеальний час для будь-яких починань: заводьте нові знайомства, будуйте плани на місяць. У цей період добре зайнятися тим, чого давно не доходили руки. Зайнятися самовдосконаленням.
Зростальний Місяць: що потрібно робити
Фаза зростального Місяця — час, коли можна запросто залучити в життя потрібні зміни. У цьому періоді добре позбутися неприємностей і почати шлях до процвітання.
- не сумнівайтеся у своїх силах;
- довіряйте внутрішнім імпульсам;
- не витрачайте час марно;
- втілюйте сміливі ідеї у життя;
- будьте наполегливими;
- будьте обачними;
- уникайте промахів;
- отримуйте бажане;
- налаштуйтеся на оптимізм;
- оточіть собі вірними людьми;
- наберіться сміливості;
- викресліть зі свого життя токсичні особи;
- скажіть "ні" маніпуляторам, заздрісникам та недоброзичливцям.
Зростальний Місяць: що категорично заборонено робити
- Подорожувати.
- Займатися спортом.
- Балакати даремно.
- Переїдати.
- Пускати справи на самоплив.
- Пасти перед ризикованими діловими пропозиціями.
- Сідати на дієту.
- Сваритися та лаятися.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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