Зростальний Місяць у березні 2023: обряди, молитви та медитації

Обряди і молитви на зростальний Місяць можуть допомогти людині зробити дії, що допоможуть збільшити удачу і залучити в життя щастя.

Існує безліч цікавих народних та езотеричних способів під час зростального Місяця, які допомагають покращити становище людини.

Зростальний Місяць в березні 2023: значення

Періодом зростального Місяця називається час від третього дня після молодика до дня, що передує повні. У ці дні ви можете проводити ритуали на кохання, гроші, зцілення та інші.

Коли Місяць входить у фазу зростання, настає ідеальний час для укладання угод, нових проєктів, а також для активності в бізнесі. Завдяки місячній енергетиці результати будуть чудовими.

У період зростання Місяця посилюються і енергетичні випромінювання, що впливають попри всі земні процеси. Езотерики вважають, що в цей період потрібно допомогти напряму енергії на досягнення поставленої мети. Енергетичні бажання людини з'єднуються з потужним потоком світила, і вплив посилюється.

Головне — вірити й насамперед у себе.

Зростальний Місяць в березні 2023: обряди

Щоб залучити до себе гроші і покращити матеріальне становище під час Місяця, що росте, у березні 2023, вам потрібно зробити наступне:

Покладіть купюру з найбільшим номіналом, або гаманець, на підвіконня під місячне світло.

Потримайтеся за гроші з великою гідністю і попросіть у зростального Місяця, щоб гроші прилипали до вас.

Попросіть у Місяця прибавку до зарплати чи премію.

Якщо перераховувати гроші в період зростального Місяця, то їх стане більше.

Зростальний Місяць в березні 2023 року: молитва

Цю молитву вимовляють тільки на зростальному Місяці. Рекомендується це робити вранці до полудня або ввечері після 8-ї години. Моліться в таємниці, щоб ніхто не знав про це.

Для проведення молитви знадобиться кілька монет.

Наберіть відро води, занурте туди кілька монет, помолитеся Місяцю за збільшення власного прибутку. Далі потрібно дістати монетки із відра, покласти у свій гаманець і завжди носити із собою. Будьте уважні, якщо ненароком витратите ці монетки, то молитва втратить силу.

Зростальний Місяць в березні 2023 року: медитація

Медитації на зростальний Місяць потрібно робити ввечері, адже цей період принесе особливу прихильність Місяця. Навіть якщо ви живете у квартирі, можете зробити невеликий сад із травами та квітами на балконі. Домашні рослини теж підходять для місячних медитацій. Поставте рослини навколо себе, щоб залучити енергії Місяця, і пориньте в медитацію. Коли Місяць видно на небі, відкрийте вікно, щоб вітер приніс місячну енергію у ваш будинок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали вам поради, що треба робити.

Читайте також: