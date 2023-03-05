Зростальний Місяць у березні 2023: прикмети та забобони

Вже давно не секрет, що Місяць здатний впливати на наш стан.

Містичним чином Місяць контролює біологічні ритми людини. Також за роки вивчення цього таємничого небесного тіла люди відстежили чіткий взаємозв'язок між фазою Місяця та життям людини.

Езотерики вважають, що потрібно починати справи найкраще під час Місяця, що росте (два тижні на місяці після повні Місяць буває зростальним — ред.). А ще краще – наступного дня після молодика, коли Місяця на небі ще не видно. Фахівці стверджують, що розпочаті під час зростального Місяця справи успішніше розвиваються і менше зустрічають на своєму шляху перешкод.

Через вплив Місяця на людей з'явилося безліч прикмет та забобонів про дію світила. Хочете, вірте – хочете – ні.

Зростальний Місяць: як виглядає на небі

У період Місяця, що росте, на небі видно тонкий серп, ріжки якого спрямовані вліво. У міру зростання Місяць стає ширшим.

Зростальний Місяць в березні 2023: забобони

Придбані під час зростального Місяця речі прослужать довше.

Щоб грошей побільшало вдома, перерахуйте перед вікном купюри, покажіть їх або повний ними гаманець Місяцю.

Хочете відростити волосся — обріжте його в період зростального Місяця. Після цього вони зростатимуть значно швидше.

Посійте або пересадіть рослини в період зростального Місяця. Вважає, що вони зростатимуть краще.

Пропозиція краще робити в період зростального Місяця, щоб уникнути проблем у шлюбі.

Зростальний місяць у березні 2023: прикмети

Якщо Місяць темніє, наближаючись до горизонту, чекай на дощ.

Якщо в четвертий місячний день ясно, то й весь місяць буде ясно, а якщо ненасить, то весь місяць буде ненасить.

У п'ятий місячний день майже завжди дме сильний вітер.

Якщо на шостий день після місяця Місяць буде вогненний — буде вітер.

Через сім днів після молодика чекай на зміну погоди.

Якщо молодий Місяць обвіюється вітром — весь місяць буде вітряний.

Якщо молодий Місяць обмивається дощем – весь місяць дощовий.

Якщо навколо Місяця кільце — погода буде холодною та суворою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали вам поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік