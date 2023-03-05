Зростальний Місяць у березні 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Кожна фаза місяця – це особливий період.

Час зростального Місяця уособлює оновлення і світило опікується новими починаннями.

Також перша фаза зростального Місяця свідчить про закінчення днів Гекати.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період зростального Місяця у березні 2023 року році нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Припиніть страждати за минулим життям, бо воно й далі буде вас переслідувати. Подивіться у вічі вашим страхам.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Переосмисліть бачення вашої душі. Зараз потрібно обрати нові цілі, щоб рухатися далі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Шукайте підказки у символах, прикметах та вказівок від всесвіту, що ви отримуєте на своєму шляху.

РАК (22 червня-22 липня)

Налаштуйтеся на власні ритми. Прислухайтеся до інтуїції. Дайте волю своїй уяві. Довіряйте своїм снам.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Пожирайте свої страхи. Не дозволяйте дрібницям турбувати вас зараз. Знайдіть час, щоб дати можливість статися чомусь прекрасному у вашому світі щодня.

Також читайте Уран повернувся до директного руху: що потрібно робити і що категорично заборонено

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Зараз у вас є можливість зламати негативний цикл, щоб вийти на новий рівень розвитку та усвідомлення.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Пам'ятайте, що біль і шок - це ще не кінець історії і не кінець вашого життя. Є вас є можливість для зцілення та сила долати перешкоди.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Вам далеко йти. У вас є ресурси, щоб потрапити туди, куди ви хочете.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Йдіть за вашими мріями. Йдіть за власними викликами. Настав знайти свій шлях.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Зараз ви зробили те, що могли зробити. Можна сказати, що всі зусилля були немарні.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Потрібно узяти ваше життя під контроль. Вигадуйте власні правила, настав час жити відповідально.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Проявляйте творчість маленькими кроками та порціями. Спробуйте нову їжу, одягніть інший колір, готуйте разом з дітьми, ліпіть з глини.

Також читайте Таропрогноз на весну 2023 року: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік