Зростальний Місяць у березні 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Зростальний Місяць — це сприятливий для людини період, тому що в цей час спостерігається акумулювання енергії в організмі.

Зростальний Місяць: що це

Фази Місяця — періодична зміна виду освітленої Сонцем частини Місяця на земному небі. Фази Місяця поступово і циклічно змінюються, як і орбітальне становище Місяця під час руху навколо Землі та під час руху Землі навколо Сонця. Від молодика до повні ми бачимо, що освітлена частина Місяця росте, і це називається зростальною фазою.

Зростальний Місяць у березні 2023: дати

з 1 до 6 березня;

з 22 до 31 березня.

Як визначити, зростальний Місяць або спадний

Місяць прибуває і зменшується праворуч наліво.

Витягніть праву руку та великий палець долонею до неба. Трохи зігніть великий і вказівний пальці, щоб вийшла перевернута C. Якщо Місяць вписується в цей вигин (тобто С — ред.), то це місяць, що росте. Якщо ви робите те саме з лівою рукою, і місяць вписується в «C», то він йде на спад.

Зростальний Місяць у березні 2023 року: що потрібно робити

рухатись до виконання мрії;

оновити гардероб;

відмовитись від шкідливих звичок;

записатися на курси;

запускати проєкти;

записатися на фарбування волосся;

заводити нові знайомства;

садити квіти;

робити ремонт;

оновити декор будинку;

ходити в спортзал.

Зростальний Місяць у березні 2023 року: що категорично заборонено робити

не варто пускати справи на самоплив;

пасувати перед ризикованими діловими пропозиціями;

сідати на дієту;

сваритися;

сваритися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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