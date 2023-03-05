Зростальний Місяць у березні 2023 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Період від молодика до повні називається часом зростальним Місяцем
Зростальний Місяць — це сприятливий для людини період, тому що в цей час спостерігається акумулювання енергії в організмі.
Зростальний Місяць: що це
Фази Місяця — періодична зміна виду освітленої Сонцем частини Місяця на земному небі. Фази Місяця поступово і циклічно змінюються, як і орбітальне становище Місяця під час руху навколо Землі та під час руху Землі навколо Сонця. Від молодика до повні ми бачимо, що освітлена частина Місяця росте, і це називається зростальною фазою.
Зростальний Місяць у березні 2023: дати
- з 1 до 6 березня;
- з 22 до 31 березня.
Як визначити, зростальний Місяць або спадний
Місяць прибуває і зменшується праворуч наліво.
Витягніть праву руку та великий палець долонею до неба. Трохи зігніть великий і вказівний пальці, щоб вийшла перевернута C. Якщо Місяць вписується в цей вигин (тобто С — ред.), то це місяць, що росте. Якщо ви робите те саме з лівою рукою, і місяць вписується в «C», то він йде на спад.
Зростальний Місяць у березні 2023 року: що потрібно робити
- рухатись до виконання мрії;
- оновити гардероб;
- відмовитись від шкідливих звичок;
- записатися на курси;
- запускати проєкти;
- записатися на фарбування волосся;
- заводити нові знайомства;
- садити квіти;
- робити ремонт;
- оновити декор будинку;
- ходити в спортзал.
Зростальний Місяць у березні 2023 року: що категорично заборонено робити
- не варто пускати справи на самоплив;
- пасувати перед ризикованими діловими пропозиціями;
- сідати на дієту;
- сваритися;
- сваритися.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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