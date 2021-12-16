Зростальний Місяць в грудні 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зростальний Місяць - це енергійний час, коли легко залучити процвітання та успіх.

Астрологи називають період зростального Місяця оптимальним часом для вирішення складних, енерговитратних завдань.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Почніть турбуватися про себе, аби мати здорове тіло, здоровий розум та дух. Суть турботи про себе полягає не лише у тому, щоб робити перерву в роботі. Навчіться розуміти власні потреби, прислухатися до себе.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Турбуватися про себе - це не значить лише забезпечувати себе дахом над головою і не забувати їсти. Це значить ставитися до себе з такою ж добротою, яку ви проявляєте щодо інших людей. Підтримуйте себе так, як ви підтримуєте оточення.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Перестаньте применшувати власне значення, не відкладайте відновлення сил та здоров'я на потім. Це веде до роздратування та злості, почуття образи тощо.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Турбота про себе - це виправлення того дисбалансу, який виникає, якщо ви не ставитеся до себе належним чином, неважливо - чи це звичайна неуважність чи усвідомлений вибір.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Турбота про себе не потребує масштабних починань. Насправді буде набагато краще, якщо ви будете турбуватися про себе по трішки, але регулярно, тоді ви не доведете себе до відчаю, коли потрібні серйозні міри.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Постійні маленькі жести турботи вигідні тому, що вони не займають багато часу, яке ви можете присвятити виконанню власних обов'язків або людям. До того ж так, ви не зможете звинуватити себе у егоїзмі, адже таке почуття таки з'являється, коли ми нарешті звертаємо увагу на себе.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Турбота про себе - це не маленька вправа, щоб зникла депресія або заняття йогою. Це так не працює - це хитросплетене поєднання сотень маленьких дій. Це зміна установок.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Турбота про себе не забере в одну секунду ваше відчуття втоми, але все ж таки вона необхідна. Так і прибирання в кімнаті не позбавить від почуття тривоги, але атмосфера у ній буде здоровішою і комфортнішою, а це - дуже важливо.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Позбавтеся від почуття провини. Щоб навчитися розставляти пріоритети в бік турботи про себе, потрібно передовсім позбавитися від самобичування.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Навчіться жити теперішнім і давайте собі простір і час, щоб усвідомити відчуття того, що відбувається тут і зараз. Чашка чаю, хороша книга, комфортні для відпочинку приміщення, відчуття захищеності і затишку, домашня їжа та компанія друзів зможуть зробити ваше життя значно кращим.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Медитація, заземлення для того, щоб бути в моменті, усвідомлення та прийняття себе справжнього - це лежить в основі турботи про себе.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Турбота про себе - це дозволити собі проживати моменти життя та насолоджуватися ними. Завжди можна взяти маленьку паузу для усвідомлення моменту, попри те чи він хороший, чи поганий.

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