Зростальний Місяць в грудні 2021: що потрібно робити і чого категорично варто уникати

Зростальний Місяць в грудні 2021: що потрібно робити і чого категорично варто уникати

Не відвідуйте гучні вечірки та масові заходи, обмежте вживання алкоголю.

З погляду астрономії Місяць — це природний супутник Землі, а чи не окрема планета. Але езотерики часто розглядають це небесне тіло як планету, щоб уникнути плутанини.

Місяць: міфологія та геральдика

Місяць, півмісяць — срібний серп, повернений вправо або вліво, що лежить (з рогами до верху) або перекинутий (з рогами вниз). Часто має на внутрішній стороні серпа людське обличчя. Півмісяць, як геральдичний знак простежується у давніх віруваннях слов'янських народів. В англійській та канадській геральдиці півмісяць означає молодшу лінію, другого сина.

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Луна — у давньоримській міфології богиня Місяця. Римський енциклопедист Варрон вважав богиню Місяць серед 12 сільських божеств. Найімовірніше, що під ім'ям Луни малася на увазі богиня Діана (у греків Селена), культ якої перейшов до латинян з Кампанії. У розвинених міфологіях замість безпосереднього поклоніння одухотвореному Місяцю з'являються антропоморфні божества, що уособлюють її. У неоязичницьких традиціях Місяць шанується як втілення Триєдиної богині.

Зростальний Місяць: що це

Зростальний Місяць, що росте ("молодий", "Місяць, що зростає") — у цей час опуклість серпа спрямована вправо в Північній півкулі Землі, роги — вліво. Після молодика починається новий період руху Місяця — фаза зростання, яка триває 14 днів аж до настання повні. Саме в цей період енергія та життєві сили наповнюють людину. З'являється впевненість у собі та своїх діях, мотивація на досягнення результату просто зашкалює. У цей час варто почати реалізовувати плани та рухатися до своєї мети. Зростальний благоволить новим починанням. Можливості оточують вас — озирніться. Час перестати ігнорувати знаки Всесвіту і відкладати зміни на потім. Потрібно починати важливі справи та проєкти, які вимагають великої енергії та потребують віддачі.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

Починати справи, що вимагають відповідальності та терпіння;

Укладати шлюб;

Садити чи пересаджувати рослини;

Звертатися до начальства з проханнями про збільшення зарплати

Починати будівництво;

Відкривати фірми, офіси, магазини, ресторани;

Інвестувати гроші у будь-які проєкти;

займатися комерційною діяльністю;

Починати лікувальні, відновлювальні та профілактичні процедури;

Починати освітні програми;

Стригти волосся.

Зростальний Місяць: що не можна робити

Не відвідуйте гучні вечірки та масові заходи, обмежте вживання алкоголю.

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