Зростальний Місяць в лютому 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Зростальний Місяць у лютому 2022 року припадає на першу половину місяця.
Місячний календар — найдавніший з усіх чинних календарів, адже сонячний календар з'явився набагато пізніше за місячний. Перший місячний календар було складено у Стародавньому Єгипті понад шість тисячоліть тому. Не виключено, що його вигадали жінки, адже їх цикл сходиться з місячним циклом. Також вважається, що різні фази Місяця неоднаково впливають на навколишню природу і людину. У цьому матеріалі розповімо про таку фазу місячного календаря як зростальний Місяць.
Зростальний Місяць: що це
Зростальним Місяцем називається період від молодика до повного місяця. Це час, коли Місяць на небосхилі проглядається виразніше і збільшується в розмірах — зростає.
Зростальний Місяць: езотерика і астрологія
Зростальна фаза Місяця надає на людину сприятливий вплив, сприятливими в такі дні стануть лікувальні процедури зміцнення здоров'я. Зростальний Місяць – час оновлення та активних дій. Зростальний Місяць вказує шлях, приймає, будує, створює, акумулює енергію, перешкоджає землі приймати вологу, накопичує сили, позитивно впливає на все, що може зберегти, і допомагає відпочити людям. На зростальний Місяць сприятливі всі заходи і процедури з відновлення і зміцнення органів і частин тіла, залежно від Місяця в знаках зодіаку.
Зростальний і спадний Місяць: як розпізнати
Для того, що дізнатися відмінності між зростальним і спадним Місяцем, для початку подивіться на Місяць і подумки підставте до ріжків Місяця олівець, якщо вийде правильна буква "Р" — то це зростальний Місяць. А якщо Місяць схожий на букву "С", — то це спадний Місяць
Зростальний Місяць: лютий 2022
Зростальний Місяць: з 2 по 15 лютого 2022
Зростальний Місяць: що потрібно робити
- позбавлятися від посічених кінчиків та надання зачісці доглянутого вигляду;
- заквашувати капусту та солити огірки;
- пересаджувати рослини;
- робити походи магазинами;
- відновлюватися після хвороби чи виснажливої дієти;
- робити процедури, створені задля підняття тонусу;
- зайнятися фітнесом, аеробікою або бігом на свіжому повітрі;
- закохатися.
Зростальний МІсяць: що категорично заборонено
- Рекомендується відкласти косметологічні процедури.
- На ці дні не слід планувати хірургічні операції.
- Добре проводити час на дивані категорично не варто.
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