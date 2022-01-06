Зростальний Місяць в січні 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зростальний Місяць в січні 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зростальний Місяць - гарний період для початку реалізації своїх планів.

Час зростального Місяця вважається найкращим у всіх сенсах. Це пік активності, який не варто упускати. Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період зростального Місяця у січні 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

У групі ви можете зробити більше, ніж наодинці. Групова динаміка створює енергію, яка змушує вас йти далі і рухатися вперед. Зберіться разом, щоб отримати більше.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Шукайте способи вийти за межі буденності у всіх повсякденних справах. Шукайте підтримку у символах, історіях та міфах. Додайте собі сил за допомогою ароматів та музики.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Складні ситуації - це можливість дати собі більше любові, створювати більше краси. Знайдіть успіх у спільних зусиллях, де я є взаємна пристрасть до процесу, партнерства або продукту.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Прикрасіть своє оточення. Посадіть і принесіть квіти. Додайте трохи блиску. Додайте мистецтва, яке змушує ваше серце співати. Підвищіть власну чутливість.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Поставте собі мету. Дайте своєму життю напрям. Якою б маленькою та великою б не була мета, виберіть її, і почніть щось робити вже сьогодні.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Танцюйте, щоб ви почуватися живими. Щоб очистити душу, наблизьтесь до природи. Захищайте свої цінності.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Довіряйте імпульсам вашої душі. Не переосмислюйте власний кожний крок. Не судіть про цінність досвіду, поки ви його не здобули.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Шукайте себе справжнього. Приділіть достатньо багато часу, щоб зрозуміти, хто ви є. Навчайтеся не на досвіді, а на інструкціях.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Знайте, де знайти справжність. Дослухайтеся до інтуїції, а не до авторитетів. Відвертайтеся від фальшивих друзів.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Падіння є частиною шляху, і він постійно змінюється. Тому слід насолоджуватися моментом. Будьте щедрими на свою удачу.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Пам'ятай, що фортуна бачить більше, ніж ви. Удача чи невдача можуть бути насправді не тим, що є насправді.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Оцініть свої стосунки. Зробіть так, щоб ваш голос був почутим. Не запрошуйте у ваше життя хаос.

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