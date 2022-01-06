Зростальний Місяць в січні 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Зростальний Місяць в січні 2022: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Люди з давніх-давен вважають, що Місяць може керувати емоціями і життям.

Езотерики вважають, що зростальний Місяць наповнює світ енергією, через це цей час сприятливий для починань і оновлень.

У січні 2022 року Місяць зростатиме з 3 по 17 січня. Розкажемо більш докладно про те, що потрібно робити в період Місяця, що росте, і що категорично заборонено.

Зростальний Місяць: що це

Фази Місяця — періодична зміна виду освітленої Сонцем частини Місяця на земному небі. Якщо приставити ліворуч до Місяця на небі уявну паличку, то якщо вийде буква Р, то Місяць зростає.

Зростальний Місяць: езотерика і астрологія

Астрологи вважають, що зростальний Місяць — це прекрасний період для розробки детальних планів на місячний місяць, він підходить для всіх магічних та езотеричних практик, які спрямовані на зростання, збільшення, одужання.

Фаза Місяця, що росте, триває 14 днів аж до повні. Вона асоціюється з розвитком, здатністю творити та долати. Езотерики стверджують, що зростальне місячне світло сприяє зростанню енергії, дарує впевненість у власних силах.

Місяць: міфологія

У міфологи різних народів Місяць і Сонце протиставляються один одному. Так, у давньокитайській натурфілософії пасивний, темний, жіночний початок інь співвідноситься з Місяцем, а активне, світле, мужнє ян — із Сонцем.

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У розвинених міфологіях замість безпосереднього поклоніння одухотвореному Місяцю з'являються антропоморфні божества, що уособлюють її. У неоязичницьких традиціях Місяць шанується як втілення Триєдиної богині.

Зростальний Місяць: що категорично не можна робити

рахувати дрібницю;

обговорювати чужий добробут;

скаржитися на те, що грошей не вистачає;

свистіти у домі;

скидати крихти зі столу рукою;

класти на стіл сумки, шапки, ключі, рукавички та гаманці.

Зростальний Місяць: що обов'язково потрібно робити

реалізовувати свої плани;

міняти спосіб життя;

працювати над своїми цілями;

складати плани;

ходити на співбесіду;

відкривати власну справу;

робити великі покупки;

вирушати до перукарні.

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