Зростальний Місяць від 1 до 13 березня 2025 року: що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць – це фаза, коли Місяць після молодика поступово набирає силу, збільшуючи свою освітлену частину. У цей час відбувається накопичення енергії, активізується ріст та розвиток у різних сферах життя. Вплив Місяця допомагає втілювати ідеї, закладати основи для довготривалих планів та працювати над собою.

З 1 до 13 березня 2025 року зростальний Місяць проходить через різні знаки Зодіаку, що надає періоду особливі риси:

На початку березня (Місяць у Рибах) добре займатися духовними практиками, плануванням.

(Місяць у Рибах) добре займатися духовними практиками, плануванням. Середина періоду (Місяць в Овні, Тельці, Близнюках) сприятлива для активних дій, фінансового розвитку, навчання.

(Місяць в Овні, Тельці, Близнюках) сприятлива для активних дій, фінансового розвитку, навчання. Наприкінці зростальної фази (Місяць у Ракові, Леві) варто приділити увагу родинним питанням, емоціям і творчим проєктам.

Місяць в астрології: що він символізує?

Місяць – це один із найважливіших небесних тіл в астрології, що відповідає за:

Емоційний стан – впливає на настрій, реакції, інтуїцію.

– впливає на настрій, реакції, інтуїцію. Фізичний стан – впливає на здоров'я, рівень енергії та загальне самопочуття.

– впливає на здоров'я, рівень енергії та загальне самопочуття. Комунікацію та взаємини – регулює емоційну залученість, впливає на сімейні стосунки.

– регулює емоційну залученість, впливає на сімейні стосунки. Ріст та розвиток – особливо під час зростального Місяця сприяє всьому новому, починанням, навчальним процесам.

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Що категорично заборонено робити у цей період?

Руйнувати щось важливе – не варто завершувати проєкти, розривати відносини чи здаватися на півдорозі.

– не варто завершувати проєкти, розривати відносини чи здаватися на півдорозі. Лінуватися та ігнорувати можливості – це активний період, і якщо його не використати, можна втратити шанс на успіх.

– це активний період, і якщо його не використати, можна втратити шанс на успіх. Проводити серйозні хірургічні операції – зростальний Місяць може провокувати набряки та тривале загоєння.

– зростальний Місяць може провокувати набряки та тривале загоєння. Займатися глибоким очищенням організму – детоксикацію краще планувати на спадний Місяць.

– детоксикацію краще планувати на спадний Місяць. Позичати великі суми грошей або оформлювати кредити – через високу динаміку цей період не підходить для боргових зобов’язань.

Зростальний Місяць у березні 2025 року – ідеальний період для розвитку, реалізації ідей та активної роботи над майбутнім. Використовуйте його для позитивних змін, але уникайте руйнівних дій, фінансових ризиків і надмірних навантажень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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