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Зростальний Місяць від 1 до 13 березня 2025 року: що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць від 1 до 13 березня 2025 року: що категорично заборонено робити

Енергія зростального Місяця допомагає зміцнити впевненість у собі, залучити нові можливості та закласти міцний фундамент для майбутніх досягнень / Фото: ТСН.ua

Період зростального Місяця сприяє активному зростанню та реалізації задуманого, тому важливо діяти рішуче, але водночас усвідомлено.

Зростальний Місяць – це фаза, коли Місяць після молодика поступово набирає силу, збільшуючи свою освітлену частину. У цей час відбувається накопичення енергії, активізується ріст та розвиток у різних сферах життя. Вплив Місяця допомагає втілювати ідеї, закладати основи для довготривалих планів та працювати над собою.

З 1 до 13 березня 2025 року зростальний Місяць проходить через різні знаки Зодіаку, що надає періоду особливі риси:

  • На початку березня (Місяць у Рибах) добре займатися духовними практиками, плануванням.
  • Середина періоду (Місяць в Овні, Тельці, Близнюках) сприятлива для активних дій, фінансового розвитку, навчання.
  • Наприкінці зростальної фази (Місяць у Ракові, Леві) варто приділити увагу родинним питанням, емоціям і творчим проєктам.

Місяць в астрології: що він символізує?

Місяць – це один із найважливіших небесних тіл в астрології, що відповідає за:

  • Емоційний стан – впливає на настрій, реакції, інтуїцію.
  • Фізичний стан – впливає на здоров'я, рівень енергії та загальне самопочуття.
  • Комунікацію та взаємини – регулює емоційну залученість, впливає на сімейні стосунки.
  • Ріст та розвиток – особливо під час зростального Місяця сприяє всьому новому, починанням, навчальним процесам.

Що категорично заборонено робити у цей період?

  • Руйнувати щось важливе – не варто завершувати проєкти, розривати відносини чи здаватися на півдорозі.
  • Лінуватися та ігнорувати можливості – це активний період, і якщо його не використати, можна втратити шанс на успіх.
  • Проводити серйозні хірургічні операції – зростальний Місяць може провокувати набряки та тривале загоєння.
  • Займатися глибоким очищенням організму – детоксикацію краще планувати на спадний Місяць.
  • Позичати великі суми грошей або оформлювати кредити – через високу динаміку цей період не підходить для боргових зобов’язань.

Зростальний Місяць у березні 2025 року – ідеальний період для розвитку, реалізації ідей та активної роботи над майбутнім. Використовуйте його для позитивних змін, але уникайте руйнівних дій, фінансових ризиків і надмірних навантажень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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