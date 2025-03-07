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Зростальний Місяць від 1 до 13 березня 2025 року: три медитації для збільшення прибутку

Зростальний Місяць від 1 до 13 березня 2025 року: три медитації для збільшення прибутку

Зростальний Місяць - це період, коли варто діяти сміливо, формувати правильні наміри та використовувати силу підсвідомості для посилення грошового потоку. / Фото: ТСН.ua

Зростальний Місяць від 1 до 13 березня 2025 року створює сприятливий енергетичний фон для фінансового зростання, закладання нових можливостей і залучення достатку.

Зростальний Місяць – це період від молодика до повні, коли енергія зростає, сприяючи розширенню можливостей, активному розвитку та реалізації задуманого. У цей час особливо ефективними стають дії, спрямовані на примноження фінансів, запуск нових проєктів і покращення матеріального стану.

З астрологічного погляду, період від 1 до 13 березня 2025 року проходить під впливом різних знаків Зодіаку, що додає певних нюансів:

  • 1 березня – Місяць у Рибах: хороший час для інтуїтивного планування, усвідомлення внутрішніх фінансових блоків.
  • 2–4 березня – Місяць в Овні: активізація енергії, ідеальний момент для ухвалення рішень щодо роботи та прибутків.
  • 5–6 березня – Місяць у Тельці: сприятливий час для стабілізації фінансів, інвестицій та заощаджень.
  • 7–9 березня – Місяць у Близнюках: добре займатися переговорами, комунікацією, пошуком нових фінансових можливостей.
  • 10–11 березня – Місяць у Раку: період емоційної стабілізації, роботи з підсвідомістю щодо грошей.
  • 12–13 березня – Місяць у Леві: час для прояву впевненості у фінансових справах, покращення особистого бренду або кар’єрного зростання.

Медитації в езотериці: як вони працюють?

З погляду езотерики, медитація – це не просто техніка розслаблення, а спосіб роботи з енергією та намірами. У фінансовій сфері медитативні практики допомагають:

  • Усвідомити і трансформувати негативні переконання про гроші.
  • Посилити магнетизм і відкрити канали фінансового потоку.
  • Активізувати взаємодію з егрегором достатку.

В езотериці вважається, що фінансова енергія має свою частоту, і якщо людина перебуває в гармонії з нею, то грошові потоки легше приходять у її життя. Медитації дозволяють налаштувати внутрішню вібрацію на прийняття багатства.

Три медитації для збільшення прибутку

1. Медитація на залучення фінансового потоку

Ця медитація допомагає відкрити внутрішній простір для грошових можливостей і активізувати енергетичні канали достатку.

Як виконувати:

  1. Сядьте в зручне положення, заплющте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів.
  2. Уявіть, що над вами відкривається потік золотого світла – це енергія багатства, яка ллється на вас згори.
  3. Відчуйте, як цей потік заповнює все ваше тіло, очищаючи від страхів і сумнівів.
  4. Промовте в думках: «Я відкриваюся для фінансового достатку. Гроші приходять у моє життя легко і в потрібний час».
  5. Уявіть, як золоті монети або купюри падають у ваші руки, створюючи відчуття фінансової стабільності.
  6. Побудьте у цьому стані кілька хвилин, потім повільно поверніться до реальності.

2. Медитація на усунення блоків у фінансовій сфері

Часто причиною фінансових труднощів є підсвідомі блоки та страхи. Ця медитація допомагає їх усунути.

Як виконувати:

  1. Сконцентруйтеся на відчуттях у тілі – де ви відчуваєте напруженість, коли думаєте про гроші?
  2. Уявіть, що ця напруженість перетворюється на важку кам’яну брилу.
  3. Візуалізуйте, як навколо цієї брили з’являється золотисте світло, яке поступово її розчиняє.
  4. Скажіть собі: "Я відпускаю всі обмеження, пов’язані з фінансами. Я гідний достатку". 
  5. Відчуйте легкість у тілі, ніби щось важке зникло.
  6. Завершіть медитацію вдячністю за своє фінансове зростання.

3. Медитація на примноження прибутку

Ця практика спрямована на розширення чинних фінансових можливостей.

Як виконувати:

  1. Уявіть, що перед вами стоїть дерево з грошовими плодами.
  2. Доторкніться до стовбура – відчуйте, що це ваше фінансове дерево, воно росте разом із вашим достатком.
  3. Подивіться на його гілки: на кожній із них ростуть монети, купюри, коштовності.
  4. Простягніть руки і почніть збирати ці плоди, промовляючи: "Я приймаю достаток у своє життя". 
  5. Відчуйте радість від того, що гроші легко приходять до вас.
  6. Подякуйте Всесвіту і вийдіть із медитації.

Період зростального Місяця – це найкращий час для медитацій, спрямованих на збільшення прибутку. Використовуючи езотеричні практики та налаштовуючи свідомість на достаток, можна активізувати фінансовий потік і створити умови для стабільного матеріального добробуту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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