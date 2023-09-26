Зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року: популярні прикмети і забобони

Зростальний Місяць, як і будь-яка інша фаза Місяця, може бути пов'язаним з різними прикметами та забобонами в різних культурах. Ось деякі з них, які можуть вас зацікавити:

Посадка рослин: Вважається, що під час зростального Місяця рослини вбирають більше енергії та живильних речовин з ґрунту, тому цей період вважається найкращим для посадки або пересадки рослин. Підстригання волосся: Забобони стверджують, що підстригання волосся під час зростального Місяця призведе до їх швидшого росту. Плодючість: Зростальний Місяць часто асоціюється з плодючістю. Вірять, що пари, які намагаються зачати дитину під час цього періоду, мають більше шансів на успіх. Робота над проєктами: Деякі люди вважають, що цей період сприятливий для початку нових проєктів та планів, оскільки Місяць символізує новий початок. Різні забобони: Існують різні інші забобони, наприклад, що взяття грошей в позику під час зростального Місяця призведе до більш успішного їх повернення.

Зазначимо, що прикмети та забобони мають лише символічне значення і не мають наукового обґрунтування. Їх вірогідність успіху зазвичай базується на власних віруваннях і сугестіях. Якщо ви вірите в ці традиції, то можете спробувати дотримуватися їх під час зростального Місяця, але завжди пам'ятайте, що результати можуть бути різними для кожної особи.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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