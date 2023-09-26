Зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють дізнатися ймовірне майбутнє.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року розповідає, що Рибам слід продемонструвати професіоналізм, а у Левів все може змінитися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Король жезлів"
Ви - вогонь. Продемонструйте його у стосунках. На роботі зарядіть усіх своєю енергією.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Замисліться над добробутом. У любовних стосунках пройдіть перевірку на жадібність до грошей. А русі кар'єрними сходами шукайте фінансово привабливий варіант.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любовних перипетіях варто розслабитися. На роботі шукайте чуйних колег, які завжди прийдуть вас на допомогу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Колісниця"
Рухайтеся вперед. У стосунках варто поїхати у романтичну подорож. А на роботі краще візьміть відгул та відпочиньте.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече, все змінюється. У любові все може перевернутися з ніг на роботу. У робочих викликах потурбуйтеся про запасний варіант.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка кубків"
Обережно пригадайте минуле. У стосунках час звернутися до старих друзів. А на роботі шукайте вірних товаришів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Ви отримаєте те, на що заслуговуєте. У стосунках зараз варто підтримувати одне одного. На роботі варто очікувати на премію.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка мечів"
Остерігайтеся болю. У стосунках вам можуть розбити серце, а в робочих питаннях - обманути.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед і вперед. У стосунках рухайтеся до нових вершин. На роботі захищайте свої права та територію.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Попереду - кошмари. Усвідомте вашу роль у стосунках та змініть її. На роботі краще перечекати важкий та напружений період.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка мечів"
Не робіть побут головним у вашому житті. У стосунках не влаштовуйте скандали. На роботі можливі нові виклики.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Імператор"
Запасіться терпінням. У стосунках проявіть характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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