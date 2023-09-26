Зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року: три важливі езотеричні ритуали та обряди

Ось три езотеричні ритуали та обряди, які можна виконати під час зростального Місяця від 16 до 28 вересня 2023 року. Пам'ятайте, що ці обряди ґрунтуються на езотеричних та духовних переконаннях, і вони можуть бути корисними для вас особисто, але не мають наукового підґрунтя.

Медитація та візуалізація: Під час зростального Місяця можна влаштувати медитаційну сесію або візуалізацію, щоб прийняти позитивні зміни в своєму житті. Сядьте в тихому місці, закрийте очі, розслабтеся і уявіть собі свої мрії та бажання. Подумки надсилайте їх до Місяця і вірте, що ваші бажання виконані. Зарядження кристалами: Зростальний Місяць вважається часом, коли кристали можуть набрати більше позитивної енергії. Виберіть кристал, який вам подобається або має специфічні властивості, які вам потрібні, і помістіть його під промінь Місяця на ніч. Після цього ви можете використовувати цей кристал для медитації, розслаблення або підзарядки енергії. Створення амулета чи талісману: Під час зростального Місяця ви можете створити амулет або талісман, який символізує ваші надії і бажання. Візьміть невеликий предмет (наприклад, камінь або металеву пластину) і прикрасьте його за вашим смаком. Під час створення концентруйтеся на своїх намірах та бажаннях. Після завершення обряду, носіть цей амулет або талісман при собі як символ вашої надії та віри у позитивні зміни.

Запам'ятайте, що важливо вірити в те, що ви робите, і налаштовувати себе на позитивний результат. Ці ритуали можуть бути здійснені для підсилення вашого духовного зв'язку та надії на майбутнє.

Також читайте Зростальний Місяць від 16 до 28 вересня 2023 року: популярні прикмети і забобони

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.