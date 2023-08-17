Зростальний Місяць від 17 до 30 серпня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Це гарний період для початку нових справ.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку по картах Таро на зростальний Місяць від 17 до 30 серпня 2023 року розповідає, що Овнам потрібно відпочити, а Дівам — не боятися робити перший крок.

Читайте докладний і точний гороскоп Таро на зростальний Місяць від 17 до 30 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Треба відпочити. У відносинах варто розслабитися. А на роботі — взяти відгул.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Мир"

Шукайте гармонію. У відносинах збалансуйте почуття і розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте.

БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рух вперед. У відносинах не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховний жрець"

Перевіряйте документи. У відносинах час вийти на новий рівень. У робочих моментах час сповільнитися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не варто сумувати. У відносинах може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі почніть новий проєкт. У відносинах сподівайтеся на зміни.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте і отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У відносинах виберіть спільну мету для руху вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У відносинах потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте уважні, щоб вас не обдурили. На роботі остерігайтеся ворогів. У відносинах вас можуть образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. На роботі очікуйте випробувань, а на роботі — викликів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація значно поліпшується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинає плоди успіху.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Відкривайте нові горизонти. У відносинах відкривайте щось нове. На роботі дійте активно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.