Зростальний Місяць від 17 до 30 серпня 2023 року: важливі езотеричні практики

Зібрали для вас цікаві обряди для періоду зростального Місяця.

Ось три езотеричні обряди (ритуали), які можна виконати під час періоду зростального місяця:

Ритуал "Нові початки і творчість": Мета: Запуск нового проєкту або сіяння насіння творчості. Як виконати: Знаходьтеся на відкритому просторі під ясним небом під час ночі зростального місяця.

Розташуйте перед собою арку з квітів чи розмістіть квіти в чаші з водою.

Заспокойте думки та зосередьтеся на своїх намірах.

Вдихайте глибоко та виштовхуйте з себе негативну енергію.

Висловіть свої побажання та наміри щодо нового проєкту або творчого потенціалу.

Запали свічку і дайте їй спалитися як символ початку нового циклу.

Після ритуалу зберіть квіти та полийте їх водою по землі, висловлюючи подяку за підтримку. Обряд "Гармонія та позитивна енергія": Мета: Очищення негативної енергії та встановлення гармонії в житті. Як виконати: Створіть спокійну та комфортну обстановку в кімнаті чи на відкритому повітрі.

Розташуйте перед собою невелику миску з сіллю або водою.

Сфокусуйтеся на своїх внутрішніх почуттях та дозвольте негативній енергії відійти від вас.

Помічайте, як негатив стає видимим у вигляді темних плям чи хмар.

Поступово опускайте ваші руки над мискою і візуалізуйте, як ця негативна енергія перетворюється на світло.

Використовуйте цю миску зі сіллю або водою для очищення вашого особистого простору. Обряд "З'єднання з природою та космосом": Мета: Встановлення з'єднання з природою та космосом для духовного збагачення. Як виконати: Знайдіть тихе та відокремлене місце просто неба, де ви будете зручно сидіти чи лежати.

Розслабтеся і вдихайте глибоко, зосереджуючи увагу на диханні.

Замисліть себе як частку природи та космосу, з'єднану з усім живим.

Відчуйте енергію навколишнього простору та уявіть, як вона потрапляє в вас через ваше дихання.

Відкрийте своє серце і дозвольте собі відчувати спільність з усім живим.

Висловіть подяку природі та космосу за їхню присутність та підтримку.

Будь ласка, пам'ятайте, що ці ритуали базуються на езотеричних віруваннях та можуть варіюватися в різних традиціях. Важливо відчувати зв'язок зі своїми власними переконаннями та власним внутрішнім світом під час виконання будь-яких обрядів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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