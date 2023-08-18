Зростальний Місяць від 17 до 30 серпня 2023 року: важливі прикмети та забобони

Зростальний місяць є часом, коли практики вірять, що енергія підвищується, і можна досягти позитивних результатів в різних аспектах життя.

Ось декілька популярних забобонів та прикмет, пов'язаних з періодом зростального місяця з погляду езотерики:

Забобони стосовно волосся та вигляду: Стригти волосся під час зростального місяця вважається сприятливим для його росту та зміцнення.

Колишній звичай класти мокре волосся під промінь місяця, віриться, що це може зробити їх сильнішими та здоровими. Прикмети стосовно росту рослин: Посаджені рослини під час зростального місяця вважаються більш життєздатними та врожайними.

Віриться, що розсаду рослин краще висаджувати під час зростального місяця, щоб вони краще прижилися та росли сильними. Забобони про позитивні зміни: Розпочати новий проєкт, бізнес чи навчання під час зростального місяця може сприяти його успіху та росту.

Подорожі під час цього періоду можуть приносити позитивні враження та можливості. Заборони та обмеження: Не рекомендується розпочинати новий проєкт у вечір перед повним зростанням місяця, оскільки вважається, що це може затягнути його розвиток.

Уникайте негативних думок та ситуацій, оскільки вони можуть більше впливати на вас під час цього періоду. Забобони стосовно здоров'я: Вважається, що під час зростального місяця збільшується вплив лікування та зцілення, тому цей час можна використовувати для проведення зцілювальних практик.

Ці забобони та прикмети є частиною езотеричних вірувань і можуть відрізнятися в різних культурах та традиціях. Як і завжди, важливо відноситися до них з розумінням та власними особистими переконаннями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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