Зростальний Місяць від 18 липня до 1 серпня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зростальний Місяць - чудовий час для початку чогось нового.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період зростального Місяця від 18 липня до 1 серпня 2023 року розповідає, що Ракам слід щедро приймати подарунки всесвіту, а Левам - контролювати емоції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період зростального Місяця від 18 липня до 1 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Верховна жриця"

Не засуджуйте ні себе, ні інших. У стосунках будьте прекрасними. У робочих справах з вдячністю приймайте випробування.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Попереду - значні зміни. Відповідайте своїм очікуванням, а не очікуванням інших. Ставтесь до своїх невдач, як до можливостей вчитися та розвиватися.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король жезлів"

Не дозволяйте страхам стримувати вас. У стосунках додайте рівноваги та гармонії. На роботі прощайте себе та вчіться на своїх помилках.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Щедро приймайте подарунки всесвіту. У стосунках з турботою ставтеся до свого тіла. На роботі навчіть інших поважати ваші межі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Контролюйте власні дії, емоції та стан. У стосунках досягайте того, чого ви прагнете. У русі кар'єрною драбиною наповніть життя можливостями.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Відпустіть минуле і живіть сьогоденням. Любіть власне тіло і доглядайте за ним. Для розвитку заспокойте розум.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Сховайте ваше серце від інших. У стосунках ви гідні любові, поваги та добра, але вам можуть зробити боляче. На роботі наповніть себе натхненням, попри виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемога близько. Не намагайтеся відповідати очікуванням інших у стосунках. Будьте вдячні за все, що маєте у кар'єрі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Будьте прекрасними у всіх сферах життя. Не засуджуйте інших. Любіть свої успіхи на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж мечів"

Справа покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі стабільно рухайтеся до успіху.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка кубків"

Ваше життя наповнене безмежними можливостями для успіху та щастя. Любіть свою зовнішність, доглядайте за собою. Досягайте своїх мрій.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Контролюйте власний стан. У стосунках вчіться на власних помилках. Перебувайте в гармонії з власною роботою.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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