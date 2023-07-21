Зростальний Місяць від 18 липня до 1 серпня 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

За поглядами езотерики, період Місяця, що зростає, вважається особливим часом збільшення і розвитку енергій. Цей період розпочинається з нового місяця і закінчується на повному місяці, і він пов'язаний зі зростанням світла та енергії на Землі.

Ось деякі практики та дії, які можна розглядати з погляду езотерики під час періоду Місяця, що зростає:

Сіяння насіння: Під час періоду зростання місяця можна проводити сіяння рослин або символічно розпочинати нові проєкти та ідеї. Вважається, що цей період сприяє плодючості і розквіту. Медитація та візуалізація: Енергія зростального Місяця може бути використана для підтримки медитації та візуалізації своїх бажань. Важливо сфокусуватися на позитивних змінах та зростанні. Ритуали та обряди: Цей час можна використовувати для здійснення ритуалів, спрямованих на залучення бажаних змін у житті, збільшення енергії та підтримку своєї мети. Зарядка кристалів та амулетів: Віриться, що енергія місяця може підсилити ефективність кристалів та амулетів. Під час зростання місяця можна розмістити їх на вікні або на зовнішній поверхні, щоб надати їм додаткової енергії. Прославлення і вдячність: Зростальний Місяць можна використовувати для вираження вдячності за отримані блага та свої досягнення, а також для прославлення усіх позитивних аспектів життя. Робота з інтуїцією: Віриться, що під час періоду зростання Місяця інтуїтивні здібності можуть бути підсилені. Цей час можна використовувати для праці зі своєю інтуїцією та розвитку внутрішнього пізнання.

Зазначимо, що езотеричні практики є особистими і суб'єктивними. Щоб здійснювати будь-які дії або ритуали, важливо довіряти своїм власним переконанням, інтуїції та внутрішньому пізнанню.

Також читайте Зростальний Місяць від 18 липня до 1 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

За поглядами езотерики немає жорстких правил або категоричних заборон щодо дій під час місяця, що зростає. Віра в езотериці передбачає розвиток внутрішньої мудрості, розуміння енергійних взаємозв'язків та інтуїтивне сприйняття. Тому існує гнучкість у підходах і можливостях для кожної людини.

Проте, можна враховувати деякі загальні рекомендації:

Уникання негативних думок та емоцій: Зростальний Місяць вважається періодом підтримки та зростання енергій, тому бажано уникати негативних думок, страхів і гніву, щоб не підсилити їх. Відкладання злочинних дій: Існує віра, що негативні дії, такі як обман, крадіжка або шкідливі наміри, можуть повернутися до людини у зростальний період місяця з підсиленою силою. Тому краще уникати таких дій. Не використовувати енергію зростального Місяця для шкідливої мети: Цей період краще використовувати для позитивних змін, росту та підтримки себе та інших, а не для спотворення чи шкоди. Повага до природи: Під час зростального Місяця, як і завжди, важливо поважати природу та всі форми життя.

Наголошуємо, що ці рекомендації є загальними і їх слід розглядати як варіанти для вдосконалення своєї духовності та підтримки позитивного розвитку. Кожна людина може мати свої індивідуальні переконання та практики, і саме це є привабливим в аспекті езотерики - можливість знаходити свій унікальний шлях розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.