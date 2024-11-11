Зростальний Місяць від 2 до 14 листопада 2024 року: особливості періоду та 10 психологічних афірмацій

Період зростального Місяця з 2 по 14 листопада 2024 року наповнений енергією, що сприяє встановленню нових намірів та зміцненню особистої мотивації.
Період зростального Місяця, який триває з 2 по 14 листопада 2024 року, створює сприятливі умови для розвитку, внутрішніх трансформацій та початку нових проєктів. Це час, коли енергія Місяця сприяє нашій мотивації, впевненості та готовності до змін.
У цей період добре займатися саморозвитком, плануванням майбутнього і пошуком нових ідей. Особливо корисно відмовитися від усього, що заважає вам рухатися вперед, хай то негативні думки, токсичні зв'язки чи звички. Місяць підтримує активну реалізацію задумів, самовдосконалення і покращення взаємин. У професійній сфері це вдалий час для запуску нових проєктів і пошуку нових партнерств, оскільки зростальний Місяць сприяє успішному початку справ. А у сфері самопочуття - сприяє емоційному відновленню та підтримці здоров’я.
Цей період підсилює здатність до прийняття змін, допомагає знайти нові інсайти і підказки для розв'язання важливих питань, що робить його чудовим часом для психологічних і духовних практик.
Психологи й астрологи радять використовувати цей період для самопізнання та духовного зростання, а також для роботи з афірмаціями. Ось 10 психологічних афірмацій, які допоможуть вам максимально розкрити потенціал цього періоду:
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"Я відчуваю силу й енергію для втілення своїх мрій" — допомагає налаштуватися на цілеспрямованість та впевненість у досягненні своїх цілей.
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"Кожен день я стаю кращою версією себе" — сприяє самовдосконаленню та мотивує на позитивні зміни.
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"Я вірю в свої сили та свої рішення" — важливо для підсилення впевненості в собі та своїх діях.
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"Я відкритий до нових можливостей і готовий прийняти зміни" — афірмація для тих, хто прагне змін і хоче бути готовим до нових починань.
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"Я приймаю себе повністю, з усіма своїми почуттями та емоціями" — підтримує внутрішній баланс і допомагає уникнути надмірної самокритики.
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"Моя енергія і ресурси невичерпні, я здатний на більше" — допомагає справитися з втомою та мотивує на більше досягнення.
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"Я вдячний за все, що є в моєму житті" — формує позитивне ставлення до світу та налаштовує на оптимізм.
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"Я готовий розвиватися й навчатися" — відкрите ставлення до нового знання та досвіду сприяє розвитку.
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"Я випромінюю радість і позитив, залучаючи гармонію" — підтримує емоційну рівновагу та сприяє привабленню позитиву.
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"Я дозволяю собі бути щасливим і вільним" — афірмація для відчуття свободи й радості від життя, без зайвих обмежень.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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