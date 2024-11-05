Зростальний Місяць від 2 до 14 листопада 2024 року: три медитації для зростання сили

Зростальний Місяць з 2 до 14 листопада 2024 року — час, який сповнений енергії для досягнення цілей та зміцнення внутрішньої сили. У цей період добре запускати нові проєкти, працювати над особистим розвитком та зосереджуватися на зміцненні впевненості й ресурсів. Медитації, спрямовані на зростання внутрішньої сили, допоможуть краще налаштуватися на енергію зростального Місяця і реалізувати потенціал цього часу.

Три медитації для зростання сили

Медитація на активацію внутрішнього вогню

Займіть зручне положення, закрийте очі та уявіть теплий золотий вогонь, що горить у центрі вашого тіла. Відчуйте, як цей вогонь поступово розгоряється, зігріваючи вас зсередини, наповнюючи енергією та силою. Повторюйте: «Мій внутрішній вогонь зростає та підтримує мене на шляху до цілей», відчуваючи, як впевненість і мотивація міцніють. Медитація на злиття з енергією Місяця

Увечері знайдіть затишне місце, де можна бачити Місяць. Закрийте очі та уявіть, як його світло м’яко огортає вас, наповнюючи силою та спокоєм. Відчуйте, як кожен вдих наповнює вас цією енергією, а кожен видих відпускає сумніви. Завершіть медитацію, промовляючи: «Я в гармонії з енергією Місяця та готовий(а) до зростання». Медитація на зміцнення намірів

Сядьте зручно, візьміть у руки камінь або інший предмет, що символізує ваші мрії. Закрийте очі та сконцентруйтеся на своїх намірах, уявляючи їх як образи, що виникають перед вами. Відчуйте, як енергія зростального Місяця підсилює кожен намір, роблячи його реальністю, і промовте: «Я вірю в силу своїх бажань і знаю, що здатний(а) досягти всього, чого прагну».

Ці медитації допоможуть підсилити наміри, залучити ресурсну енергію та зробити кроки до власного зростання та реалізації.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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