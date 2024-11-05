Зростальний Місяць від 2 до 14 листопада 2024 року: три ритуали для збільшення потенціалу

Зростальний Місяць з 2 до 14 листопада 2024 року наповнює нас енергією та відкриває можливості для зростання у всіх сферах життя. Це час, коли будь-які починання отримують потужний імпульс, а особисті зусилля примножуються завдяки підтримці місячної енергії. Вдало використати цей період допоможуть ритуали та обряди, спрямовані на активацію внутрішнього потенціалу.

Читайте, що підготував вам всесвіт на період зростального Місяця 2-14 листопада у матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Три ритуали для збільшення потенціалу

Ритуал налаштування на ціль

Увечері, коли світить Місяць, візьміть аркуш паперу та запишіть на ньому основні цілі на цей період. Приділіть увагу кожній з них, відчуйте, як вони резонують з вашими бажаннями. Потім складіть аркуш і тримайте його в місці, де ви часто бачите його. Це допоможе налаштувати підсвідомість на активне досягнення поставлених цілей. Обряд на залучення ресурсів

Для залучення підтримки та додаткових ресурсів підпаліть зелену свічку, яка символізує фінансове зростання та благополуччя. Візьміть монету або інший символ багатства, потримайте його в руках і промовте: «Енергія росту допомагає мені залучати достаток і ресурси для моїх цілей». Після завершення обряду збережіть цей символ як амулет. Медитація на внутрішню силу

Знайдіть затишне місце та запаліть свічку світлого кольору (біла або жовта). Закрийте очі та уявіть, як світло Місяця наповнює вас силою та енергією. Відчуйте, як ваша впевненість зростає, а внутрішні ресурси розширюються, готові допомогти вам у здійсненні задуманого. Ця практика заряджає на продуктивність і відкриває шлях для нових можливостей.

Період зростального Місяця — це ідеальний час для залучення удачі, сили та ресурсів. Використовуйте ці ритуали, щоб зміцнити наміри та створити міцний фундамент для успіху.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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