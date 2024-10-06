Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: 10 психологічних афірмацій

Зростальний Місяць з 3 до 16 жовтня 2024 року сприяє налаштуванню на активні дії та використанню всіх можливостей для зростання, як у професійному, так і в особистому житті.

Зростальний Місяць з 3 до 16 жовтня 2024 року – це період, коли енергія зростає разом із Місяцем, підсилюючи наші наміри, дії та емоції. Цей час сприятливий для розвитку нових проєктів, самовдосконалення, залучення достатку та встановлення позитивних змін у житті. Психологічні афірмації під час цього періоду можуть допомогти підсилити особистий ріст, формувати позитивні переконання та налаштуватися на успіх.

Що таке афірмації?

Афірмації – це позитивні твердження, які люди повторюють для того, щоб змінити свій внутрішній діалог і переконання. Їх метою є формування нових мисленнєвих шаблонів, що підтримують самовпевненість, мотивацію та психологічне благополуччя.

10 психологічних афірмацій для зростального Місяця:

"Я відкритий до нових можливостей, і вони приходять до мене легко і природно." "Мої зусилля приносять мені успіх, і я постійно зростаю." "Я заслуговую на процвітання у всіх сферах мого життя." "Кожен день я стаю сильнішим, мудрішим і впевненішим у своїх силах." "Мої думки налаштовані на успіх, і я притягую до себе позитивні результати." "Я наповнюю своє життя радістю, гармонією і благополуччям." "Я відкритий для фінансового достатку, і він зростає з кожним днем." "Моє тіло, розум і душа перебувають у балансі та гармонії." "Я впевнений у своїй здатності реалізувати свої мрії і досягти поставлених цілей." "Мій шлях завжди веде мене до успіху та задоволення в житті."

Ці афірмації підсилять вашу внутрішню віру в свої сили та допоможуть налаштуватися на позитивні зміни в період зростального Місяця.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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