Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: 10 психологічних маніфестацій для цього часу

Зростальний Місяць з 3 до 16 жовтня 2024 року наповнений енергією розширення, що допомагає активізувати процеси реалізації бажань і планів.

Період зростального Місяця з 3 до 16 жовтня 2024 року приносить енергію активного розвитку та розширення можливостей. У цей час природні ритми сприяють реалізації планів, запуску нових проєктів і підсиленню позитивних змін. Використання цієї фази Місяця для маніфестацій дає змогу посилити свої бажання та спрямувати енергію на їх досягнення.

Що таке маніфестація?

Маніфестація – це процес свідомого створення реальності через наміри, думки та візуалізацію. Вона передбачає активну роботу зі своїми бажаннями, спрямовану на те, щоб ці бажання стали дійсністю. Це може включати медитації, афірмації, візуалізації та інші практики, що допомагають притягнути те, чого ви хочете досягти.

10 психологічних маніфестацій для зростального Місяця:

"Я притягую в своє життя лише позитивні та корисні зміни." "Мої цілі чіткі, і я кожного дня наближаюся до їх реалізації." "Моя енергія зростає разом із Місяцем, і я використовую її для досягнення успіху." "Я створюю можливості для фінансового процвітання, і гроші приходять до мене легко." "Моя особиста сила зростає, і я стаю все більш впевненим у собі." "Моє життя наповнене гармонією, щастям і любов'ю." "Я притягую в своє життя людей і обставини, які допомагають мені зростати." "Кожен новий день приносить мені нові можливості для розвитку." "Я заслуговую на успіх і притягую його в кожну сферу свого життя." "Мої мрії стають реальністю, і я повністю відкритий для нових досягнень."

Ці маніфестації допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни та використовувати енергію зростального Місяця для реалізації своїх мрій і цілей.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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