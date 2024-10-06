Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: цікаві забобони та прикмети

Зростальний Місяць з 3 до 16 жовтня 2024 року сприймається як час, коли будь-які зусилля приносять більший результат завдяки підтримці природної енергії росту.

Період зростального Місяця з 3 до 16 жовтня 2024 року супроводжується багатьма забобонами та прикметами, які вважаються важливими для успішного здійснення планів і залучення позитивних змін. Ось кілька найпоширеніших забобонів і прикмет для цього періоду:

Забобони та прикмети

Нові справи принесуть успіх: початок важливих справ під час зростального Місяця вважається дуже сприятливим, оскільки цей період символізує зростання і розвиток. Кажуть, що все, що починається в цей час, буде рости і процвітати разом із місячною енергією. Гроші та добробут: вважається, що якщо покласти монету або гроші в гаманець під час зростального Місяця, це принесе матеріальне благополуччя. Люди також вірять, що в цей період не можна витрачати великі суми, щоб не втратити фінансовий успіх. Стрижка волосся: є прикмета, що стригти волосся під час зростального Місяця сприяє його швидкому зростанню і густоті. Однак багато хто вірить, що краще не стригти волосся в цей період, якщо ви не хочете швидко його підстригати знову. Посадка рослин: посаджені в цей період рослини будуть рости швидко і мати сильні корені, тому для садівників зростальний Місяць — найкращий час для посадки та пересадки. Не позичати гроші: забобон свідчить, що позичати гроші під час зростального Місяця може призвести до фінансових втрат. Це вважається поганою прикметою, адже віддаючи кошти в цей період, ви нібито віддаєте свою енергію зростання. Залучення удачі: якщо у цей період побачити новий Місяць і подумати про бажання, воно швидше здійсниться. Тому багато хто використовує перші дні зростального Місяця для загадування бажань і планування нових досягнень.

Ці забобони та прикмети пов'язані із циклічністю природи та вірою в те, що під час зростального Місяця енергії зростання підтримують успіх і процвітання в житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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