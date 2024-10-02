Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: особливості періоду

Зростальний Місяць у жовтні 2024 року відкриває потужний період для реалізації особистих і професійних амбіцій, даючи можливість закласти міцну основу для майбутніх досягнень.

Зростальний Місяць з 3 до 16 жовтня 2024 року має кілька особливостей, що роблять цей період унікальним з езотеричної точки зору.

Езотерикиня Олена Кузьмич зібрала для вас важливі аспекти цього періоду:

1. Активне зростання енергії

У фазі зростального Місяця енергія природи спрямована на розвиток і примноження. Це час для початку нових проєктів, ініціатив і всього, що ви хочете розвивати. Сама природа сприяє зростанню і руху вперед.

Вдалі починання : усі нові проєкти, які ви розпочинаєте в цей час, отримають додатковий енергетичний поштовх. Це може бути пов’язано з бізнесом, здоров’ям, стосунками або навчанням.

: усі нові проєкти, які ви розпочинаєте в цей час, отримають додатковий енергетичний поштовх. Це може бути пов’язано з бізнесом, здоров’ям, стосунками або навчанням. Посилення намірів: у цей час ваші наміри мають велику силу, тому варто фокусуватися на позитивних думках і бажаннях.

2. Час для творення

Цей період ідеально підходить для створення чогось нового – будь-то нові ідеї, проєкти або навіть творчі роботи.

Креативні проєкти : якщо ви працюєте у творчій сфері, зростальний Місяць сприяє активній реалізації творчих задумів. Це вдалий час для малювання, написання, музики або інших творчих практик.

: якщо ви працюєте у творчій сфері, зростальний Місяць сприяє активній реалізації творчих задумів. Це вдалий час для малювання, написання, музики або інших творчих практик. Магія створення: використовуйте магічні інструменти, такі як свічки або талісмани, щоб візуалізувати і матеріалізувати свої наміри.

3. Посилення фізичної та емоційної енергії

Зростальний Місяць дарує нам більше сил і витривалості як на фізичному, так і на емоційному рівні.

Поліпшення здоров'я : у цей період добре починати нові дієти, оздоровчі програми або зміцнювати тіло через фізичні вправи. Організм легше сприймає зміни на краще.

: у цей період добре починати нові дієти, оздоровчі програми або зміцнювати тіло через фізичні вправи. Організм легше сприймає зміни на краще. Емоційний підйом: зростання енергії може призводити до емоційного підйому та більшого оптимізму. Використовуйте цей настрій для вирішення складних завдань і покращення стосунків.

4. Посилення впливу планетарних аспектів

Протягом цього періоду можуть мати вплив астрологічні події, такі як транзити планет або місячні фази. Зокрема, в жовтні Місяць перебуватиме в різних знаках, що надає додаткових відтінків енергії:

Місяць у Терезах (7-9 жовтня): гармонія, врівноваженість, сприятливий період для роботи над стосунками і партнерствами.

(7-9 жовтня): гармонія, врівноваженість, сприятливий період для роботи над стосунками і партнерствами. Місяць у Скорпіоні (10-12 жовтня): інтенсивна емоційна енергія, час для трансформацій, роботи з глибинними психологічними питаннями.

(10-12 жовтня): інтенсивна емоційна енергія, час для трансформацій, роботи з глибинними психологічними питаннями. Місяць у Стрільці (13-15 жовтня): оптимізм, бажання вчитися, відкритість до нового досвіду. Сприятливий період для початку нових проєктів та планування подорожей.

5. Робота з тінню

Хоча зростальний Місяць більше пов'язаний з позитивними змінами, цей період також можна використовувати для роботи з внутрішніми блоками та страхами, які заважають вашому розвитку.

Очищення від негативу: якщо ви відчуваєте емоційні або енергетичні блоки, варто працювати з очищувальними ритуалами або практиками. Це може бути зцілення минулого або звільнення від непотрібних переконань.

Зростальний Місяць у жовтні 2024 року – це час активного зростання, що дозволяє вам сфокусуватися на своїх цілях, здійснити важливі зміни та зарядитися енергією для наступних етапів життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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