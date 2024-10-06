Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: особливості періоду, що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць з 3 до 16 жовтня 2024 року наділяє всі починання додатковою силою і допомагає закріпити позитивні зміни у житті.

Період зростального Місяця з 3 до 16 жовтня 2024 року наповнений енергією зростання, що сприяє початку нових справ, реалізації проєктів та залученню фінансового успіху. Цей час особливо сприятливий для дій, які передбачають розвиток, примноження та зміцнення в різних сферах життя.

Однак є кілька категоричних заборон під час зростального Місяця, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків:

Що категорично заборонено робити:

Руйнувати або завершувати проєкти: цей період не підходить для закриття справ, розірвання договорів чи звільнення. Енергія зростального Місяця не підтримує завершення, тому це може спричинити застої або перешкоди в майбутньому. Починати дієти або голодування: у фазу зростання організм налаштовується на накопичення, тому спроби схуднення або обмеження їжі можуть мати протилежний ефект. Позбуватися майна чи цінних речей: у цей період не рекомендується продавати або втрачати матеріальні речі, адже це може спричинити фінансові втрати або уповільнити приплив нових ресурсів. Обрізати волосся: якщо ви бажаєте, щоб ваше волосся було густим і швидко росло, підстригати його краще під час спадного Місяця. Зростальний Місяць навпаки може уповільнити зростання волосся.

Дотримуючись цих застережень, ви зможете повноцінно використовувати енергію зростального Місяця для особистого розвитку та фінансового успіху.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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