Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: що варто зробити

Зростальний Місяць у цей період посилює енергію достатку та розширення, роблячи фінансові ритуали особливо ефективними.

Зростальний Місяць з 3 по 16 жовтня 2024 року є сприятливим періодом для залучення енергії зростання, розвитку і нових починань. Ось кілька езотеричних практик, які можна використовувати в цей час:

Маніфестації та планування: у цей період енергія Місяця допомагає закладати основу для майбутніх досягнень. Напишіть свої цілі на найближчі тижні чи місяці, візуалізуйте, як вони реалізуються. Практика вдячності: щодня приділяйте час тому, щоб висловлювати вдячність за те, що у вас вже є. Це сприяє залученню ще більшої кількості позитивних змін у ваше життя. Заряджання кристалів: зростальний Місяць – вдалий час для заряджання кристалів, особливо тих, що допомагають у досягненні цілей, таких як цитрин, авантюрин або гранат. Фінансові ритуали: якщо у вас є наміри щодо покращення матеріального становища, виконайте ритуал на залучення грошей. Наприклад, можна запалити зелену свічку і використовувати трави на достаток, такі як базилік або лавр. Ритуали на кохання та стосунки: зростальний Місяць підтримує енергію розвитку стосунків. Якщо ви прагнете покращити чинні зв’язки або залучити нові, цей час сприятливий для виконання ритуалів з трояндами, червоними свічками і афірмаціями на любов. Медитації на енергію та здоров’я: зростальна місячна енергія сприяє зміцненню фізичного та емоційного здоров'я. Практикуйте медитації на відновлення сил та залучення життєвої енергії. Нейрографіка: з огляду на те, що ви цікавитесь нейрографікою, можна використовувати цей метод для візуалізації цілей і мрій. Створіть малюнок, який символізуватиме ваші плани та їх розвиток.

Цей період сприяє активним діям і самовдосконаленню, тому будь-які практики, спрямовані на розвиток та зміни, принесуть максимальний результат.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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