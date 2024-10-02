Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року: три ритуали для збільшення доходів

Період зростального Місяця з 3 до 16 жовтня 2024 року відкриває можливості для активного саморозвитку та досягнення поставлених цілей, адже кожна дія отримує підтримку космічної енергії.

Зростальний Місяць від 3 до 16 жовтня 2024 року є часом інтенсивного розвитку та накопичення енергії, коли природа підтримує всі ініціативи, пов'язані з розширенням і зростанням. Це період, коли варто зосередитися на створенні планів і фундаменту для майбутніх досягнень, оскільки кожна дія набирає більшої сили і приносить тривалі результати. Зростальна місячна енергія допомагає розширювати можливості в кар'єрі та фінансах, надаючи додатковий імпульс до збільшення доходів і залучення нових ресурсів.

Емоційна сфера також перебуває під впливом позитивної динаміки: цей період сприяє гармонізації стосунків і зміцненню партнерств. Крім того, зростальний Місяць підсилює творчі процеси, допомагаючи реалізувати ідеї та проєкти, що вимагають креативного підходу. Загалом, цей період варто використовувати для активних дій, планування та зміцнення всіх сфер життя.

Період зростального Місяця з 3 до 16 жовтня 2024 року ідеальний для ритуалів, спрямованих на збільшення фінансового достатку. Ось три ефективні ритуали для залучення грошей:

1. Ритуал із зеленою свічкою

Що потрібно : зелена свічка, ефірна олія пачулі або базиліку, монета.

: зелена свічка, ефірна олія пачулі або базиліку, монета. Як виконати: натріть зелену свічку ефірною олією, уявляючи, як гроші притягуються до вас. Поставте перед собою монету, запаліть свічку і скажіть: "Гроші, приходьте легко і щедро, нехай процвітання зростає". Дайте свічці згоріти до кінця. Після цього носіть монету як талісман або покладіть у гаманець.

2. Ритуал із лавровим листом

Що потрібно : лавровий лист, ручка, зелені або золоті нитки.

: лавровий лист, ручка, зелені або золоті нитки. Як виконати: напишіть на лавровому листі суму грошей, яку хочете отримати. Оберніть лист зеленими або золотими нитками, уявляючи, як до вас приходять фінанси. Під час намотування промовляйте: "Мої фінансові мрії збуваються, багатство приходить". Покладіть лист у гаманець або збережіть його в таємному місці, поки бажання не здійсниться.

3. Ритуал із грошовим деревом

Що потрібно : маленьке грошове дерево (крассула - ред. ), кілька монет, вода.

: маленьке грошове дерево (крассула - ред. ), кілька монет, вода. Як виконати: Посадіть кілька монет у горщик з грошовим деревом, поливаючи його водою і візуалізуючи зростання вашого фінансового достатку разом із деревом. Щодня доглядайте за рослиною і промовляйте: "Як це дерево росте, так і мій достаток примножується".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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