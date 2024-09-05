Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Карти Таро дозволяють зрозуміти більше про себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року розповідає, що Рибам треба відкрити серце, а Ракам сконцентруватися на внутрішніх почуттях.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках додайте активності. На роботі продемонструйте професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У любові будьте відкритими. На роботі шукайте нові можливості.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Король мечів"
Проявіть силу. У стосунках не робіть боляче одне одному. У русі кар'єрними сходами захищайте свої позиції.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Самітник"
Сконцентруйтеся на внутрішніх почуттях. У стосунках візьміть паузу. На роботі краще податися у відпустку.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Верховна жриця"
Прислухайтеся до інтуїції. У любові шукайте голосу серця. А на роботі довіряйте внутрішньому голосу.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не сваріться. У стосунках не варто йти на конфлікт. У русі кар'єрними сходами не конфліктуйте з колегами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте не робите перший крок. У стосунках можете бути боляче. На роботі очікуйте нових викликів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка мечів"
Емоційність буде вам тільки заважати. У стосунках можливий любовний трикутник. На роботі остерігайтеся ворогів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король кубків"
Розчиніться у стосунках. Відкрийте серце ширше. У русі кар'єрними сходами слід активізуватися.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблеми. У стосунках можливі проблеми. Дійте активніше на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Час починати щось нове. У стосунках замисліться над спільним проєктом. На роботі розпочніть щось нове.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж кубків"
Відкрийте ваше серце. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців.
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