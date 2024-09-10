Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: особливості періоду та 10 езотеричних афірмацій

Афірмації під час зростального Місяця працюють як підсилювачі енергії, допомагаючи втілити бажані зміни в життя
Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають перепрограмувати свідомість і спрямувати енергію на досягнення бажаних результатів. У період зростального Місяця, коли енергія сприяє розвитку і зростанню, афірмації можуть бути потужним інструментом для залучення нових можливостей, зміцнення віри у свої сили та реалізації намірів.
Особливості періоду зростального Місяця (4-17 вересня 2024 року)
- Енергія створення: Час для активного розвитку, формування нових проєктів, залучення позитивних змін.
- Підвищена інтуїція: Важливо бути уважними до внутрішніх сигналів і використовувати афірмації для спрямування енергії в потрібне річище.
- Фокус на довгострокові плани: Це період, коли варто вкладати зусилля в те, що має потенціал для довгострокового зростання.
10 езотеричних афірмацій для періоду зростального Місяця
- "Я відкритий(-а) для нових можливостей і притягую тільки найкраще у своє життя."
- "Моя енергія зростає разом із Місяцем, і я досягаю нових вершин у кожній сфері свого життя."
- "Я створюю стабільні та успішні основи для мого майбутнього."
- "Я заслуговую на успіх, і кожен мій крок веде мене до процвітання."
- "Мій шлях освітлений, і я йду вперед із вірою та натхненням."
- "Я залучаю достаток і можливості, які розширюють мій потенціал."
- "Мої наміри чисті й спрямовані на зростання та гармонію у моєму житті."
- "Я вільно приймаю зміни й знаю, що вони ведуть мене до кращого."
- "Мій внутрішній світ сильний, і я здатен(-на) реалізувати будь-які свої задуми."
- "З кожним днем мої цілі стають реальністю, і я рухаюся вперед із силою та впевненістю."
Ці афірмації допоможуть сконцентруватися на позитивних змінах і використовувати енергію зростального Місяця для досягнення гармонії та успіху в житті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber