Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: особливості періоду та 10 езотеричних афірмацій

Афірмації під час зростального Місяця працюють як підсилювачі енергії, допомагаючи втілити бажані зміни в життя

Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають перепрограмувати свідомість і спрямувати енергію на досягнення бажаних результатів. У період зростального Місяця, коли енергія сприяє розвитку і зростанню, афірмації можуть бути потужним інструментом для залучення нових можливостей, зміцнення віри у свої сили та реалізації намірів.

Особливості періоду зростального Місяця (4-17 вересня 2024 року)

Енергія створення : Час для активного розвитку, формування нових проєктів, залучення позитивних змін.

: Час для активного розвитку, формування нових проєктів, залучення позитивних змін. Підвищена інтуїція : Важливо бути уважними до внутрішніх сигналів і використовувати афірмації для спрямування енергії в потрібне річище.

: Важливо бути уважними до внутрішніх сигналів і використовувати афірмації для спрямування енергії в потрібне річище. Фокус на довгострокові плани: Це період, коли варто вкладати зусилля в те, що має потенціал для довгострокового зростання.

10 езотеричних афірмацій для періоду зростального Місяця

"Я відкритий(-а) для нових можливостей і притягую тільки найкраще у своє життя." "Моя енергія зростає разом із Місяцем, і я досягаю нових вершин у кожній сфері свого життя." "Я створюю стабільні та успішні основи для мого майбутнього." "Я заслуговую на успіх, і кожен мій крок веде мене до процвітання." "Мій шлях освітлений, і я йду вперед із вірою та натхненням." "Я залучаю достаток і можливості, які розширюють мій потенціал." "Мої наміри чисті й спрямовані на зростання та гармонію у моєму житті." "Я вільно приймаю зміни й знаю, що вони ведуть мене до кращого." "Мій внутрішній світ сильний, і я здатен(-на) реалізувати будь-які свої задуми." "З кожним днем мої цілі стають реальністю, і я рухаюся вперед із силою та впевненістю."

Ці афірмації допоможуть сконцентруватися на позитивних змінах і використовувати енергію зростального Місяця для досягнення гармонії та успіху в житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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