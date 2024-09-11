Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: популярні прикмети та забобони

Період зростального Місяця з 4 по 17 вересня 2024 року є чудовим часом для закладання основ майбутніх успіхів і здійснення заповітних бажань.

Період зростального Місяця з 4 по 17 вересня 2024 року супроводжується різними популярними прикметами та забобонами, що відображають як позитивні, так і негативні аспекти цього часу.

Особливості періоду

Час для росту та розвитку : зростальний Місяць символізує період збільшення і накопичення енергії, що сприяє реалізації нових проєктів та цілей. Це ідеальний час для починання нових справ, особистих та професійних ініціатив.

: зростальний Місяць символізує період збільшення і накопичення енергії, що сприяє реалізації нових проєктів та цілей. Це ідеальний час для починання нових справ, особистих та професійних ініціатив. Сприятливий для самовдосконалення : період зростання Місяця сприяє внутрішньому розвитку, особистому зростанню та покращенню стосунків, тому він підходить для медитацій та саморефлексії.

: період зростання Місяця сприяє внутрішньому розвитку, особистому зростанню та покращенню стосунків, тому він підходить для медитацій та саморефлексії. Активізація енергії: зростальний Місяць сприяє позитивним змінам, творче самовираження і залучення нових можливостей.

Популярні прикмети та забобони

Початок нових справ: вважається, що початок нових проєктів або ініціатив у період зростального Місяця буде успішним і продуктивним. Записування бажань: заведено вірити, що записані в цей період бажання мають більшу ймовірність здійснитися, оскільки енергія зростання підтримує їх реалізацію. Будівництво та ремонт: уважається, що будь-які роботи, пов'язані з будівництвом або ремонтом, будуть ефективнішими та принесуть позитивні результати. Уникайте сварок: забобони свідчать, що конфлікти або суперечки, розпочаті під час зростального Місяця, можуть тривати довше і мати негативний вплив на стосунки. Чистка простору: вірять, що фізичне та енергетичне очищення простору, проведене в цей час, сприяє покращенню атмосфери і залученню позитивних змін.

Цей період підтримує позитивні зміни, росте і розвивається, і люди часто використовують його для започаткування нових проєктів і самовдосконалення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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