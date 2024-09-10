Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: що категорично заборонено робити

Період зростального Місяця від 4 до 17 вересня 2024 року несе енергію розвитку та розширення, однак є певні дії, яких варто уникати, щоб не блокувати цей потік позитивної енергії. Важливо не тільки спрямовувати сили на зростання, але й знати, що категорично не рекомендується робити, аби не зруйнувати свої плани.

Не починайте справи, які ведуть до руйнування. У цей час будь-які дії, спрямовані на розпад чи закінчення (наприклад, розрив стосунків, ліквідація бізнесу), можуть мати негативні наслідки, бо енергія зростання вступає в протиріччя з руйнівними намірами.

Не займайтеся енергетичними очищеннями. Це не найкращий час для видалення негативу або очищення простору. Важливо зосередитися на залученні нової енергії, а не на видаленні старої.

Не ставте короткострокові або необдумані цілі. Під час зростального Місяця краще уникати надмірно швидких рішень або короткострокових проєктів, оскільки енергія сприяє довгостроковому розвитку.

Не відкладайте початок важливих справ. Уникання початку нових проєктів або відкладання на потім може призвести до втрати можливостей, адже цей період ідеальний для ініціатив.

Уникайте негативних думок і самокритики. Зростальний Місяць підсилює енергію, тому негативні думки можуть перетворитися на перешкоди, які гальмують ваш розвиток.

Уникайте емоційних зривів. У цей період важливо тримати емоції під контролем, адже будь-які конфлікти або суперечки можуть мати довготривалі негативні наслідки.

Не займайтеся магічними практиками на зменшення або відторгнення. Наприклад, ритуали на позбавлення від чогось чи когось краще перенести на період спадного Місяця, щоб не зупинити природний потік енергії зростання.

Не відмовляйтеся від нових можливостей. Важливо не пропускати шанси, що приходять у цей час, навіть якщо вони здаються незручними чи незвичними, адже цей період сприяє новим починанням.

Уникайте лінощів і пасивності. Це час активності та дій, тому не варто відсиджуватися в стороні або чекати на кращий момент.