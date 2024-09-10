Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: що варто зробити

Зростальний Місяць з 4 по 17 вересня 2024 року є часом для розвитку нових можливостей, посилення внутрішньої сили та нарощування енергії для подальших звершень.

Зростальний Місяць, який триватиме від 4 до 17 вересня 2024 року, є періодом активного зростання та розвитку. Це час, коли енергія Місяця зростає, що сприяє початку нових справ, нарощуванню ресурсів і розвитку планів. З езотеричного погляду , цей період дуже сприятливий для роботи з внутрішньою енергією, а також для проведення магічних і духовних практик.

Основні характеристики зростального Місяця

Енергія зростання: все, що ви починаєте або плануєте під час зростального Місяця, має тенденцію розвиватися й рости. Це ідеальний час для того, щоб вкладати енергію в нові проєкти. Сприятливий час для планування: перші дні зростального Місяця чудові для визначення цілей і створення планів на майбутнє. Час дії: це період активної діяльності. Якщо ви довго відкладали певні справи, зараз саме час їх почати.

10 езотеричних порад на період зростального Місяця (4-17 вересня 2024 року)

Запустіть нові проєкти. Початок будь-якої нової справи під час зростання Місяця збільшує шанси на її успішний розвиток. Спробуйте зосередитися на проєктах, які ви хотіли реалізувати. Практикуйте афірмації та візуалізації. Енергія Місяця допомагає посилити ваші бажання. Практики візуалізації та афірмації будуть ефективнішими, особливо якщо вони спрямовані на досягнення цілей. Медитуйте на залучення достатку. Використовуйте час для медитацій, спрямованих на залучення фінансового успіху та енергії процвітання. Медитації на достаток допоможуть встановити зв'язок із енергією зростання. Проводьте ритуали на залучення кохання. Якщо ви хочете знайти нові стосунки або покращити вже існуючі, цей період сприятливий для любовної магії. Ставте довгострокові цілі. Під час зростального Місяця варто чітко формулювати свої плани на кілька місяців уперед, оскільки енергія сприятиме стабільному та поступовому розвитку. Енергетична робота з кристалами. Використовуйте камені, що символізують зростання і процвітання, наприклад, цитрин, авантюрин або яшму. Носіть їх з собою або використовуйте під час медитацій. Захисні ритуали та очищення. Очищення вашого життєвого простору і аури також корисне в цей період, щоб нові енергії могли вільно входити у ваше життя. Проводьте ритуали на покращення здоров'я. Зростальний Місяць також підходить для роботи над своїм фізичним і психічним станом. Початок нових оздоровчих практик чи дієт матиме позитивний результат. Робота з рунами. У цей період можна використовувати руни, що символізують ріст і розвиток, такі як "Феху" (процвітання), "Беркана" (зростання і новий початок) та "Йера" (плоди праці). Залучення нових можливостей. Цей час ідеально підходить для створення можливостей. Прислухайтеся до інтуїції, адже під час зростального Місяця Всесвіт може відправляти вам знаки та підказки.

Цей період, особливо напередодні осіннього рівнодення, є важливим моментом, коли можна закладати міцні основи для майбутніх успіхів. Використовуйте його з користю для власного духовного і матеріального зростання.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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