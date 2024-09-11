Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: три ритуали та обряди для приваблення щастя

Період зростального Місяця з 4 по 17 вересня 2024 року сприяє активному залученню позитивних змін і нових можливостей у життя.

Період зростального Місяця з 4 до 17 вересня 2024 року ідеально підходить для проведення ритуалів і обрядів, спрямованих на приваблення щастя, достатку та гармонії. У цей час енергія Місяця зростає, що сприяє реалізації бажань та досягненню цілей, тому магічні практики мають особливо потужний ефект.

Особливості періоду зростального Місяця

Енергія зростання і розширення : все, що ви ініціюєте під час цього періоду, має потенціал для розвитку і процвітання.

: все, що ви ініціюєте під час цього періоду, має потенціал для розвитку і процвітання. Час нових починань : ідеально підходить для закладки основ майбутніх проєктів, формування намірів і залучення позитивних змін.

: ідеально підходить для закладки основ майбутніх проєктів, формування намірів і залучення позитивних змін. Підсилення намірів: місячна енергія допомагає зосередитися на досягненні довгострокових цілей та залученні бажаних результатів.

Три ритуали та обряди для приваблення щастя

Ритуал на приваблення удачі за допомогою кристалів Що потрібно : цитрин або авантюрин (каміння удачі), зелена свічка, папір і ручка.

: цитрин або авантюрин (каміння удачі), зелена свічка, папір і ручка. Як проводити: візьміть зелений кристал і тримайте його в руках, відчуваючи, як він наповнюється вашою енергією. Запаліть зелену свічку (колір, що символізує процвітання) і на аркуші паперу напишіть своє бажання про щастя або удачу. Прочитайте написане вголос, уявляючи, що це вже сталося. Закрийте ритуал подякою Місяцю та Всесвіту за допомогу. Обряд "Місячна вода для благополуччя" Що потрібно : прозора місткість з водою, срібний предмет (наприклад, прикраса), свіжа зелень (м'ята або лаванда).

: прозора місткість з водою, срібний предмет (наприклад, прикраса), свіжа зелень (м'ята або лаванда). Як проводити: наповніть прозору місткість водою і поставте її під світло Місяця на ніч. Покладіть у воду срібний предмет і гілочку свіжої зелені. Уранці використовуйте цю воду для омовіння або для окроплення вашого життєвого простору, промовляючи: "Вода Місяця приносить благополуччя і щастя в моє життя". Ця вода заряджена енергією зростального Місяця та допомагає привабити позитивні зміни. Ритуал на залучення гармонії у відносинах Що потрібно : дві рожеві свічки, трояндова олія, рожева тканина.

: дві рожеві свічки, трояндова олія, рожева тканина. Як проводити: змастіть дві рожеві свічки трояндовою олією, що символізує любов і гармонію. Запаліть свічки та уявіть себе і вашого партнера (або бажаного партнера), наповненими любов'ю і щастям. Промовте: "Зростання Місяця приносить гармонію і любов у наші серця". Після ритуалу загорніть свічки в рожеву тканину та зберігайте їх у місці, де ви часто буваєте разом.

Ці ритуали допомагають активізувати енергію зростального Місяця і сприяють залученню щастя, удачі та гармонії у ваше життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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