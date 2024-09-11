Зростальний Місяць від 4 до 17 вересня 2024 року: три ритуали та обряди для приваблення щастя

Період зростального Місяця з 4 по 17 вересня 2024 року сприяє активному залученню позитивних змін і нових можливостей у життя.
Період зростального Місяця з 4 до 17 вересня 2024 року ідеально підходить для проведення ритуалів і обрядів, спрямованих на приваблення щастя, достатку та гармонії. У цей час енергія Місяця зростає, що сприяє реалізації бажань та досягненню цілей, тому магічні практики мають особливо потужний ефект.
Особливості періоду зростального Місяця
- Енергія зростання і розширення: все, що ви ініціюєте під час цього періоду, має потенціал для розвитку і процвітання.
- Час нових починань: ідеально підходить для закладки основ майбутніх проєктів, формування намірів і залучення позитивних змін.
- Підсилення намірів: місячна енергія допомагає зосередитися на досягненні довгострокових цілей та залученні бажаних результатів.
Три ритуали та обряди для приваблення щастя
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Ритуал на приваблення удачі за допомогою кристалів
- Що потрібно: цитрин або авантюрин (каміння удачі), зелена свічка, папір і ручка.
- Як проводити: візьміть зелений кристал і тримайте його в руках, відчуваючи, як він наповнюється вашою енергією. Запаліть зелену свічку (колір, що символізує процвітання) і на аркуші паперу напишіть своє бажання про щастя або удачу. Прочитайте написане вголос, уявляючи, що це вже сталося. Закрийте ритуал подякою Місяцю та Всесвіту за допомогу.
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Обряд "Місячна вода для благополуччя"
- Що потрібно: прозора місткість з водою, срібний предмет (наприклад, прикраса), свіжа зелень (м'ята або лаванда).
- Як проводити: наповніть прозору місткість водою і поставте її під світло Місяця на ніч. Покладіть у воду срібний предмет і гілочку свіжої зелені. Уранці використовуйте цю воду для омовіння або для окроплення вашого життєвого простору, промовляючи: "Вода Місяця приносить благополуччя і щастя в моє життя". Ця вода заряджена енергією зростального Місяця та допомагає привабити позитивні зміни.
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Ритуал на залучення гармонії у відносинах
- Що потрібно: дві рожеві свічки, трояндова олія, рожева тканина.
- Як проводити: змастіть дві рожеві свічки трояндовою олією, що символізує любов і гармонію. Запаліть свічки та уявіть себе і вашого партнера (або бажаного партнера), наповненими любов'ю і щастям. Промовте: "Зростання Місяця приносить гармонію і любов у наші серця". Після ритуалу загорніть свічки в рожеву тканину та зберігайте їх у місці, де ви часто буваєте разом.
Ці ритуали допомагають активізувати енергію зростального Місяця і сприяють залученню щастя, удачі та гармонії у ваше життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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