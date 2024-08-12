Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: 10 потужних езотеричних афірмацій

Езотерики рекомендують у цей період зосередитися на позитивних намірах, працювати над реалізацією своїх мрій і вбирати енергію, яку несе зростання Місяця.

Зростальний Місяць — це період, коли енергія природи й Всесвіту посилюється, що створює сприятливі умови для початку нових проєктів, прояву намірів і росту у всіх сферах життя. Вважається, що в цей час наші бажання та цілі отримують підтримку від космічних сил, і будь-які дії, спрямовані на розвиток і створення, стають більш ефективними.

Ось 10 езотеричних афірмацій для періоду зростального Місяця з 5 до 18 серпня 2024 року:

"Я відкриваюся для нових можливостей і приймаю всі дари, які посилає мені Всесвіт." "Моя внутрішня енергія зростає разом із Місяцем, зміцнюючи мою силу та впевненість." "Я налаштовуюся на потік процвітання, і мої зусилля приносять багатство та успіх." "З кожним днем я стаю ближчим до реалізації своїх мрій і цілей." "Я відчуваю гармонію в собі та навколишньому світі, що дозволяє мені рости духовно." "Кожен мій крок наповнений світлом, любов'ю та мудрістю Всесвіту." "Я приймаю нові ідеї та перспективи, що ведуть мене до мого істинного призначення." "Зростальний Місяць наповнює мене силою і натхненням для втілення своїх бажань." "Я залучаю в своє життя тільки те, що сприяє моєму благополуччю і зростанню." "Мої думки, слова та дії гармонійно поєднуються з енергіями Всесвіту, створюючи позитивні зміни."

Ці афірмації допоможуть налаштуватися на продуктивний та гармонійний період зростального Місяця.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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