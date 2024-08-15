Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Зростальний Місяць уособлює період посилення енергії, коли все навколо стає більш активним і наповненим життєвою силою.
Під час Зростального Місяця від 5 до 18 серпня 2024 року існують кілька популярних забобонів та прикмет:
-
Стрижка волосся: вважається, що якщо підстригти волосся під час Зростального Місяця, воно буде рости швидше та стане густішим.
-
Посадка рослин: вважається, що посаджені під час Зростального Місяця рослини будуть краще рости, будуть здоровими та плодовитими.
-
Заручини або одруження: цей період вважається сприятливим для заручин та одруження, оскільки енергія Зростального Місяця сприяє довготривалим і щасливим стосункам.
-
Початок нових справ: існує прикмета, що нові проєкти, розпочаті в цей час, матимуть успіх і швидко розвиватимуться.
-
Підрізання нігтів: вважається, що підрізання нігтів під час Зростального Місяця зміцнює їх та робить менш ламкими.
Ці забобони та прикмети відображають віру в силу зростання і розвитку, яка пов'язана зі Зростальним Місяцем.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.