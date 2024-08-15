Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць наповнює все навколо енергією росту та розвитку, стимулюючи як фізичні, так і емоційні процеси.

У період зростального Місяця від 5 до 18 серпня 2024 року краще уникати дій, які можуть призвести до зменшення, зниження або завершення чогось. Ось що не рекомендується робити:

Завершення важливих проєктів: не варто закінчувати великі справи чи проєкти, оскільки енергія зростання не сприяє завершенню або підбиванню підсумків. Очищення або детоксикація: це не найкращий час для серйозного очищення організму або початку жорстких дієт, оскільки організм налаштований на накопичення енергії, а не на її позбавлення. Продаж майна: у цей період краще не продавати майно чи цінні речі, оскільки зростальний Місяць сприяє накопиченню, а не віддачі. Хірургічні операції: може бути більше кровотеч і складнощів із загоєнням. Видалення зубів: може бути болючіше і загоєння триватиме довше. Початок очищувальних дієт: організм краще засвоює, ніж очищується. Розрив стосунків: ситуації можуть затягнутися або погіршитися. Продаж нерухомості: є ризик не отримати бажаної суми або вигоди. Завершення проєктів: ризик невдалого завершення або втрати результатів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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