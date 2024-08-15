Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: що варто зробити

Зростальний Місяць символізує енергію зростання, відродження та накопичення сил, тому цей період ідеальний для початку нових проєктів та реалізації ідей.

Зростальний Місяць, який триває від 5 до 18 серпня 2024 року, є сприятливим періодом для різних активностей, особливо тих, які пов'язані з розвитком, зростанням та новими починаннями.

Ось кілька рекомендацій на цей період:

Що можна робити:

Початок нових проєктів: це ідеальний час для запуску нових ідей, проєктів або початку будь-яких важливих справ. Енергія Місяця підтримує ріст та прогрес. Фінансові питання: хороший час для інвестицій, фінансового планування або купівлі великих речей. Робота над собою: займайтесь самоосвітою, тренуваннями, новими навичками, духовними практиками або медитацією. Зміцнення здоров'я: корисно почати новий курс лікування, дієти чи фізичних вправ. Спілкування: добрий період для соціальних зустрічей, спілкування та налагодження контактів. Стрижка: під час зростання Місяця рекомендується стригти волосся, особливо якщо ви хочете, щоб воно росло швидше та було густішим. Стрижка в цей час сприяє зміцненню волосся та його здоровому росту.

Таким чином, зростальний Місяць з 5 до 18 серпня 2024 року — це сприятливий час для багатьох справ, які потребують росту і розвитку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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