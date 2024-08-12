Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: три цікаві медитації

Люди часто відчувають приплив мотивації та креативності, що дозволяє їм продуктивно працювати над своїми цілями.

Зростальний Місяць — це фаза, коли Місяць збільшується в розмірах, символізуючи зростання, розвиток та розширення можливостей. Це ідеальний час для початку нових проєктів, формування намірів та закладення основ для майбутніх досягнень. Енергія цього періоду сприяє зміцненню внутрішньої сили, впевненості та натхнення, допомагаючи втілити задумане в життя.

Пропонуємо вашій увазі три цікаві медитації, які можна практикувати під час зростального Місяця з 5 до 18 серпня 2024 року:

1. Медитація на намір і маніфестацію:

Опис: ця медитація допоможе вам зосередитися на ваших цілях і бажаннях, використовуючи енергію зростального Місяця для їхньої маніфестації.

ця медитація допоможе вам зосередитися на ваших цілях і бажаннях, використовуючи енергію зростального Місяця для їхньої маніфестації. Процес: сядьте в зручному місці, заплющіть очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Уявіть собі Місяць, що зростає, його світло стає яскравішим і сяє на вас. Відчуйте, як це світло наповнює вас енергією. Зосередьтеся на одному або декількох своїх бажаннях, візуалізуйте їх так, ніби вони вже здійснилися. Відчуйте радість і вдячність за те, що ваші бажання реалізуються.

2. Медитація на очищення та зростання:

Опис: ця медитація спрямована на очищення вашого внутрішнього простору та підготовку до нового етапу зростання і розвитку.

ця медитація спрямована на очищення вашого внутрішнього простору та підготовку до нового етапу зростання і розвитку. Процес: знайдіть спокійне місце, сядьте в зручну позу і закрийте очі. Уявіть, як разом із вдихом ви наповнюєтеся чистою світлою енергією, а з видихом ви відпускаєте всі негативні думки, емоції та блоки. Продовжуйте вдихати світло і видихати темряву. Коли відчуєте, що очищені, зосередьтеся на зростанні Місяця і уявіть, як ви самі ростете разом із ним, стаючи сильнішими і мудрішими.

3. Медитація на з’єднання з космічними енергіями:

Опис: ця медитація дозволяє відчути зв'язок із космічними енергіями та налаштуватися на гармонію зі Всесвітом.

ця медитація дозволяє відчути зв'язок із космічними енергіями та налаштуватися на гармонію зі Всесвітом. Процес: лягайте або сідайте в зручне місце на природі або вдома. Закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Уявіть себе частиною Всесвіту, відчуйте, як ваша енергія зливається з енергією космосу. Уявіть потік світла, що виходить із центру Всесвіту і проходить через вас. Відчуйте, як ця енергія наповнює вас силою, мудрістю і гармонією. Завершуючи медитацію, подякуйте Всесвіту за підтримку та направте цю енергію на реалізацію своїх мрій.

Також читайте Зростальний Місяць від 5 до 18 серпня 2024 року: 10 потужних езотеричних афірмацій

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.